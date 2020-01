Mevlüt Erdinç: Aklımızda sadece galibiyet var

Fenerbahçeli oyuncu Mevlüt Erdinç, "Medipol Başakşehir maçına iyi hazırlanıyoruz. Biz içeride kazanmak istiyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mevlüt Erdinç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erdinç, "2020 yılına çok iyi girdik çünkü iki maç, iki galibiyet. Kupa da olsa çok önemliydi. Benim için de çok önemliydi. İçeride ilk 11’de oynadığım ilk maçımdı ve çok şükür iyi geçti. Çok çalıştım, bazen şanssızlık oldu ama bu maçta yüzüm güldü. Çok şükür iyi geçti" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kayserispor’u 2-0’lık bir skorla mağlup eden Fenerbahçe’nin ikinci golüne imza atan deneyimli oyuncu, bu golün kendisi için çok özel olduğunu ve taşıdığını belirterek "Attığım golden sonra Nabil Dirar, Jailson hemen yanıma koştu ve çok sevindiler. Aynı şekilde Max, Ferdi yani bütün takım arkadaşlarım çok sevindi. Ayrıca gol atacağımı hissettim. O an çok farklı bir hisse kapıldım. Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey. Golden sonra arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgiyi de hissettim. Bu benim daha çok mutlu etti. Hocam devrede tebrik etti. O atmosfer inanılmazdı. Taraftarlarımızı gerçekten arkamızda hissediyoruz. Biz her şeyi düzeltmek için kazanmaya mecburuz. Onları arkamızda hissediyor olmamız çok önemli" şeklinde konuştu.

"BURANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ TARAFTARLARIMIZ HİSSETTİRİYOR"

Sarı-lacivertli takımın taraftarlarının futbolcular üzerinde pozitif bir baskı oluşturduğunu belirten golcü oyuncu, "Bir baskı oluşturuyor ama güzel bir baskı. Biz antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun gerçekten inanarak oynuyoruz. Çünkü buranın büyüklüğünü biliyoruz. Taraftarlarımız hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde oynamak inanılmaz bir duygu. Onlar emin olsun ki biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"SESSİZCE ÇALIŞIYORUZ, KAZANIYORUZ"

Lig ve kupaya dair takımdaki herkesin hedeflerinin ortak olduğunu dile getiren Erdinç "Böyle sessizce çalışıyoruz, kazanıyoruz. Hocamızla olsun, yardımcı hocalarımızla olsun antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Herkesin hedefi aynı. Hep aklımızda. Herkes aynı şeyi istiyor. İlk önce biz çok istiyoruz. Bunu istemek çok önemli. Ona göre çalışmak, ona göre maça çıkmak çok önemli" diye konuştu.

Konuşmasına takım içindeki birlik ve beraberlikle ilgili açıklamasıyla devam eden Fenerbahçeli oyuncu "Takım içindeki arkadaşlık çok önemli çünkü bunlar anı olarak kalacak. Sezon sonunda bu günleri hatırlayacağız çünkü gerçekten herkes kenetlenmiş durumda; taraftar olsun, oyuncular olsun… Ben sahadayken onu hissediyorum. Bir oyuncu şanssız olduğunda bile taraftar arkasında. Söylediğim gibi herkesin hedefi aynı" dedi.

"HOCAM ŞANS VERDİKÇE ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Kendi performansını da değerlendiren Mevlüt, "Kendimi iyi hissediyorum. Hocam şans verdikçe ben de elimden geleni gösteriyorum. Bu son maçta gerçekten kendimi iyi hissettim çünkü kampta çok iyi çalıştık. Fizik olarak daha iyiydim ve golümü de attım çok şükür. Çok iyi geçti. 2020’de daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

Kayserispor maçında attığı golden olumlu tepkiler aldığını belirten Mevlüt, "Gelen tepkiler çok iyiydi, gerçekten çok mutlu oldum. Benim hissettiğim şey, herkes destek oluyor. Şanssız bir süreç geçirdim ama herkes arkamda oldu. Başta hocam olmak üzere yardımcı hocalar, takım arkadaşlarım, herkes arkamdaydı. Bunlar çok önemli. Sezon sonunda bunları unutmayacağız. Bu destek herkes için var. Bunu hissediyoruz. Az oynayan oyuncular için, sürekli oynayan oyuncular için her şey aynı. Herkes aynı davranıyor. Bunlar çok önemli. Burası çok büyük bir kulüp ve tüm oyuncular bunun farkında. Zaten içeride oynadığımızda biliyoruz, deplasmana gittiğimizde hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"AKLIMIZDA SADECE GALİBİYET VAR"

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçına dair de açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "2020’ye çok iyi girdik. 2 maç 2 galibiyet. Önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Biz içeride kazanmak istiyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle de kazanacağımızı düşünüyorum. Onlar bizim için çok büyük bir güç" dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu, önlerindeki maçın zorluğunu vurgulayarak, "Her maç çok önemli. İçeride, dışarıda 3 puan çok önemli. Her maç hedefimiz 3 puan. Lig çok zor. Dolayısıyla maç kazanmak da çok zor" açıklamasında bulundu.

Sezonun birinci yarısında Sivas deplasmanında kaybedilen 3 puanı ve mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü belirten Erdinç, "Sivas deplasmanında kötü oynadık ve kaybettik. Nitekim o gün kazanmayı da hak etmemiştik, gerçek anlamda pek iyi oynamamıştık. O maçtan sonra da çok üzgün dönmüştük, çok iyi hatırlıyorum" diye konuştu.

"NASIL BİR NİYETLE BURADA OLDUĞUMUZ HERKES BİLİYOR"

Fenerbahçe camiasının değerini bildiğini ve bu doğrultuda mücadele ettiğinin de altını çizen Mevlüt Erdinç, "Takım arkadaşlarım, herkes bana güveniyor ve ben de bunu hissediyorum. Çünkü beni nasıl bir niyetle burada olduğumu ve mücadelemi biliyorlar. Taraftarlarla da aram çok iyi, çünkü az önce de ifade ettiğim gibi herkes niyetimi biliyor. Çalışkanlığımı görüyorlar. Her zaman da böyle olacak. Ben buranın değerini çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ile de konuşan Erdinç, "Sadık, büyük bir sakatlık atlattı. Ama şu an iyi. Çalışıyor ve yakında sahalara daha güçlü bir şekilde dönecek. Sakatlık yaşamak bir futbolcu adına zor bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz ve sakatlanınca uzaklaşıyoruz. Tabii zamanla daha iyi de oluyorsun" dedi.

Golcü oyuncu, şampiyonluk yolunda omuz omuza mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak, "Herkes omuz omuza olmalı; taraftar, oyuncular. Bütün Fenerbahçelilerden bahsediyorum. Hepimizin hedefi aynı ve beraber olmalıyız. Bu beraberlikle hedefe ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.