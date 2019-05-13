Metin Şahin: Başarılı olacağımıza inanıyoruz

İSTANBUL,() -

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 2019 Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

İngiltere'nin Manchester kentinde 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası için milli takım kafilesi çalışmalarını burada sürdürüyor. Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetiminde yapılan çalışmayı Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Selçuk Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin ziyaret etti. Başkan Şahin, burada sporculara bir moral konuşması yaptı.

Metin Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandık. Çok önemli bir şampiyonaya katılıyoruz. Dünya şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için önemli bir şampiyona. Ama her şey değil. Biz 2016'dan bu yana yaptığımız çalışmalarla zaten sporcularımızı kota sınırının içine getirdik. 4 sporcumuz kotanın içinde. Bunu 6'ya çıkartmak hedefimiz. İşallah sporcularımız burada başarılı olacak ve elde edecekleri moralle 2020'ye daha iyi hazırlanacaklar. Takımdaki tüm sporculara güveniyorum. Çok güzel maçlar yaparak buraya geldiler" ifadelerini kullandı.

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