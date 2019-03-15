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Metin Şahin: "2020 Olimpiyatları'na çok güçlü bir takımla katılacağız"

Ercan ATA-ANKARA, () 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için baraj geçme standartları belli oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, olimpiyat hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini ve 4 kadın sporcu kotasıyla beraber...

Metin Şahin: "2020 Olimpiyatları'na çok güçlü bir takımla katılacağız"

Ercan ATA-ANKARA, ()

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için baraj geçme standartları belli oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, olimpiyat hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini ve 4 kadın sporcu kotasıyla beraber 2 erkek sporcu kotası almak için mücadele ettiklerini belirtti.
"2019'un bu aylarında olimpiyata hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ediyor" diyen Şahin, ''Kotalar belli, daha önümüzde 8 ay gibi bir zaman var. 2019'un son ayı ve 2020'nin başı gibi kotalar tamamen belli olur. %80 oranında belli gibi. Dört sıklette bayanlarda kotayı yakalamış görünüyoruz. Önümüzde dünya şampiyonası var. Çok fazla değişeceğini zannetmiyorum, hatta sporcularımız daha da üste çıkabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan açık turnuvada ve  Hollanda'da yapılan turnuvada sporcularımız toplamda 6 altın madalya bir o kadar gümüş ve bronz madalya ile yerlerini korudukları gibi üst sıralara da çıktılar. Bunlar bizim için çok güzel göstergeler. Teknik ekibimiz şampiyonalarda puanları alma peşindeler. Görünen o ki dünya şampiyonasına rahat bir şekilde gideceğiz. Oradan da başarılı sonuçlar alıp, 2019'da 4 bayan kotası ile beraber 2 erkek kotasını arayacağız. 2020'nin başında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi büyük bir grupla temsil etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ALTIN MADALYA KONUSUNDA İDDİALIYIZ"
Şahin, altın madalya konusunda iddialı olduklarını ifade ederek, "İstatistiklere baktığımızda 2020'ye başarılı ve güçlü bir takımla katılacağımızı umuyorum. Katılma aşaması zor bir süreç. Katılma durumumuz 4 yılda toplanan sonuçlarla belli oluyor. Dünya Tekvando Federasyonu'na üye 207 ülkeden kota arayan ülkeler var. Çok az sayıda ülke kota alabiliyor. Türkiye de en güçlü ülkelerden biri. Neticede 2020'de bu kotalarla Tokyo'ya gidildiği için altın madalya konusunda iddialıyız" şeklinde konuştu.  

(FOTOĞRAFLI)

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