Metin Diyadin, Manisa BŞB'nin radarında
TFF 2'nci Lig'de gelecek sezon zirveyi hedefleyen ve kurumsal yapılanmasıyla iddialı bir konuma gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor, deneyimli teknik adam Metin Diyadin'i listesine aldı. CEO Levent Devrim ve kurmaylarının Diyadin'le en kısa...
14 Haziran 2019 Cuma 11:24
TFF 2'nci Lig'de gelecek sezon zirveyi hedefleyen ve kurumsal yapılanmasıyla iddialı bir konuma gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor, deneyimli teknik adam Metin Diyadin'i listesine aldı. CEO Levent Devrim ve kurmaylarının Diyadin'le en kısa sürede görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, 51 yaşındaki çalıştırıcının da Manisa ekibinde görev almaya sıcak baktığı vurgulandı. Göztepe'yi 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Metin Diyadin, kariyerinde Gençlerbirliği, Orduspor, Hacettepe, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Gazişehir Gaziantep ve Giresunspor'da görev yaptı.
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