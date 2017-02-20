Metin Diyadin istifa etti

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Metin Diyadin, basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını fakat buna rağmen kaybettiklerini ifade etti. Toplantıda istifasını da açıklayan Diyadin, şöyle konuştu:

"Mağlup olmamıza rağmen oyuncularımı kutluyorum. Bu ligin en ofansif takımı Malatyaspor karşı sahadan en çok pozisyona giren takım bizdik. Ama bir türlü olmayan bir şeyler var. Bunu kendime bağlıyorum. Bütün oyuncularımı bugüne kadar çalışma disiplini olsun her şeyle beraber cani gönülden tebrik ediyorum. Çok doğru futbol oynayan bir takım olduğumuza inanıyorum. Gelinen süreçte enerjimiz de düşüyor. Sanırım artık takımın, daha kısmetli bir hocaya ihtiyacı var. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. İstifa ediyorum. Takım için daha kısmetli ve biraz daha şanslı bir hoca iyi olacaktır."



FOTOĞRAF