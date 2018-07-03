Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Metin'den Karşıyaka'ya duygusal veda

İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'dan geçen sezonki ücretini yaklaşık 3'e katlayıp ligin yeni takımı Türk Telekom'a transfer olan Metin Türen, yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.  Karşıyaka'da tek...

Metin'den Karşıyaka'ya duygusal veda

İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'dan geçen sezonki ücretini yaklaşık 3'e katlayıp ligin yeni takımı Türk Telekom'a transfer olan Metin Türen, yeşil-kırmızılı camiaya veda etti. 
Karşıyaka'da tek sezon forma giyip gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen uzun forvet, "Kariyerimin Ege'deki ilk sezonu, sizlerin müthiş desteği ve sevgisiyle unutulmaz sezonlarımdan birine dönüştürdü. Pınar Karşıyaka'nın bana verdiği bu şans belki de benim için A Milli Takım'ın kapılarını araladı" dedi.
Metin, sosyal medyada yayınladığı veda mesajında, "Benim için bunların neler ifade ettiğini inanın anlatmakta zorlanıyorum. Burada geçirdiğim sezon, gösterdiğim performans artık kariyerimde yeni bir sayfanın açılmasına da yardımcı oldu. Ama lütfen şunu unutmayın; buralarda olmasam bile sizlere olan sevgim ve minnet duygularım asla azılmayacak. Karşıyaka'ya, değerli yöneticilerine, idari kadrosuna, kulübün tüm çalışanlarına ve tabii ki basketbolu seven herkesin gönlünde farklı bir yeri olan Karşıyaka taraftarına, bana kattıklarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325