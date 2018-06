Metin Albayrak: "Oğuzhan ve Larin Beşiktaş'ın efsaneleri olacak"

"Ligde hayal kırıklığı yaşadık"

"Şampiyonluk harici her şey başarısızlıktır"

"Talisca taraftarın sevgisine layık olamadı"

"Love bekleneni maalesef veremedi"

"Negredo yeterince katkı sağlayamadı"

"3-4 transfer düşünüyoruz"

"Larin sembol bir isim olacak"

"Oğuzhan'a güveniyoruz"

"Küçülmek ayıp bir şey değil"

"Hedefimiz şampiyonluk"

"Yeni hakem yüzlerine ihtiyaç var"

"Hakemlik hobi olmamalı"

İSTANBUL,()

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Yeni sezona daha umutla bakıyoruz. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki sezon daha iyi olacak" dedi.

Metin Albayrak, Beşiktaş'ın yeni sezon hedefleri, Negredo ile Love'ın performansı, Oğuzhan ve Larin ile ilgili beklentileri ve Talisca'nın takımdan ayrılışı hakkında Sporlig Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Son iki sezonun şampiyonu olarak geçen sezona başlayan Beşiktaş'ın ligi beklenmedik bir şekilde 4'üncü sırada tamamlanmasıyla ilgili olarak Albayrak, "Baktığınızda son 2 yılda şampiyon olup, tecrübeli ve geniş bir kadroya rağmen ligi 4'üncü sırada bitirmemiz başarısızlıktır. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almaktır. Ligi 4'üncü sırada bitirmek bizim hiç beklemediğimiz bir sonuç ve hayal kırıklığına uğradığımız bir sezon oldu. Tabii ki buradan çıkaracağımız dersler var. Kendi öz eleştirimizi yapacağız ve yapıyoruz da" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK HARİCİ HER ŞEY BAŞARISIZLIKTIR"

Beşiktaş'ın şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonu 4'üncü sırada tamamlamasını birçok farklı nedene bağlayan Albayrak, "Birçok etken var. Bu etkenlerin hepsini kendi içimizde değerlendiriyoruz. Geçen seneye baktığımızda ilk yarıda 21 puanla en büyük puan kaybını yaşamışız. Bunun sebebi de Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği ve takımdaki sakatlıklar olabilir. Yani birçok etken var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki seneye daha umutla bakıyoruz. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki sezon daha iyi olacak. Yani Beşiktaş'ın yarıştığı her alanda tek bir hedefi vardır, o da şampiyonluktur. Onun dışında da başarısızlıktır" açıklamasını yaptı.

"TALİSCA TARAFTARIN SEVGİSİNE LAYIK OLAMADI"

Albayrak, Talisca'ya verdikleri değerin karşılığını göremediklerine de vurgu yaparak, "Talisca 2 yıldır bizim kiralık oyuncumuzdu. Yani bizim oyuncumuz değildi. Benfica'nın oyuncusuydu. Benfica'nın şartları da belliydi. Belirli bir rakam üzerine 1 sene sonra satın alma opsiyonumuz vardı. Biz o satın alma opsiyonunu kullanmadık. Kendisi de Çin'e transfer oldu. Daha doğrusu Benfica oraya gönderdi, biz vermedik. Sonuçta biz de önümüze bakıyoruz. Sadece Talisca değil, Talisca üzerinden tüm futbolcularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim Türk halkında şöyle bir şey var. İnsanları hak etmediği şekilde göğe çıkarıyoruz, bir de yerin dibine sokuyoruz. Bunun ortası yok. O yüzden bu ülke duyguları biraz yüksek, sıcak bir ülke. Ama bunları yaparken dirayetli olmak lazım. Talisca da sonuçta futbolcu. Bedava oynamıyor. Oynadığının bir karşılığı var. Bizim kendisiyle profesyonelce ilişkimiz vardı. Oynadığı süre içerisinde verdiğimiz sözleri tuttuk, o da bize hizmet etti. Zaten hedefi de oydu. Ama kendisi de taraftarın, camianın, bizlerin ona verdiğimiz değerin karşılığını göstermedi. Kendisi de son yaptığı hareketle maalesef bunu gösterdi. Taraftarımız da onun gerçek yüzünü gördüğü için çok üzüldü. Çünkü taraftarımız ona çok fazla hak etmediği kadar değer vermişti. Benim burada en çok üzüldüğüm konu taraftar. Taraftar bir camianın en büyük gücüdür. Taraftarın sevgisini kazanmak çok kolay değildir ama kazandıktan sonra da onun karşılığını vermek lazım. Bizim o sevgiye layık olan bir çok değerimiz var. Ama Talisca onlardan biri değil. Tosic'e bir teklif geldi. 1 yıllık daha sözleşmemiz vardı ancak o gitmek istedi. Bize de çok katkısı oldu. İyi bir profesyoneldi. Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

"LOVE BEKLENENİ MAALESEF VEREMEDİ"

Vagner Love'ın performansına ve alacakları için kulübü şikayet etmesine de değinen Albayrak, "Türkiye'deki ve Beşiktaş'taki durumu herkes biliyor. Herkes biliyor derken, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları herkes biliyor. Biz yaklaşık 6 yıllık bir yönetimiz. Göreve geldiğimizde Beşiktaş'ın durumu ile şu anki durumu ve marka değerinin yukarıya çekilmesi herkes tarafından biliniyor. Bizde oynayan hiç bir futbolcunun parası kalmamıştır ki; biz buna çok önem veren bir yönetim kuruluyuz. Vagner Love'ı biz devre arasında bize katkı sağlasın, goller atsın, bize şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlasın diye transfer ettik. Ama maalesef kendisi bunu gösteremedi. 1-2 aylık bir gecikme yaşandı. Onun takdiri, yapacak bir şey yok. İnsanoğlu farklı tepkiler gösterebiliyor. Demek ki bu kulübe karşı bir aidiyet duygusu hissetmemiş. Biz yaptığımız hiç bir transferin yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Transfer yaparken iyi niyetle yaparsın. Bir şeyleri öngörürsünüz ama Türkiye'de maalesef iş bittikten sonra konuşuluyor. İyi olursa iyi, kötü olursa kötü. Ama önemli olan onu öngörebilmek ve yapabilmek. Yani sonuçta Alanyaspor'da attığı goller ve yaptıklarıyla Vagner Love'ın ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bize değer katacak diye transfer ettik. Ama maalesef olmadı. Bazen transferde böyle şeyler olabiliyor. Her transfer başarılı olacak diye bir kaide yok. O yüzden yaptığımız hiç bir transferin pişmanlığı ve yanlışlığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

"NEGREDO YETERİNCE KATKI SAĞLAYAMADI"

Büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Alvaro Nedredo için de konuşan Albayrak, şunları söyledi;

"İnsan olarak memnunuz. İyi bir profesyonel, iyi bir arkadaşlık ortamı sağlayan önemli bir kişilik. Geçmişi de iyi ama bu seneki performansına baktığımızda en büyük şansızlığı, geçmişte onun pozisyonunda oynayan ve iyi katkı sağlayan oyuncularla kıyaslandığında performansının düşük olması. Bizim için kriter bir santrforun belirli sayıda gol atması ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna katkı sağlaması. O yüzden de katkı sağladığını düşünmüyorum."

"3-4 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına devam ettiğini belirten Albayrak, "Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim pozisyonlarımız belli. Sağ bek, santrfor ve forvet arkası pozisyonunda oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Şu anda 3 oyuncu düşünüyoruz ama bu duruma göre 4 de olabilir" dedi.

"LARİN SEMBOL BİR İSİM OLACAK"

Kanadalı forvet Cyle Larin'den de övgüyle söz eden Albayrak, "Biz Larin'i 1-2 senedir izliyorduk. Beşiktaş'a 1 sene gecikmeli geldi. Ben Larin'in önümüzdeki sezon daha başarılı olacağını ve formayı bırakmayacağını düşünüyorum. Çok arzulu, istekli, fiziksel özellikleri üst düzey bir oyuncu. Beşiktaş'ın sevilen, sembol isimlerinden birisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN'A GÜVENİYORUZ"

Metin Albayrak, kaptan Oğuzhan Özyakup'un daha iyi bir performans göstereceğine inandıklarını dile getirerek, "Oğuzhan bizim kaptanımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Oğuzhan'ı yönetim olarak da çok seviyoruz. Her insanın bazı dönemlerde inişli çıkışlı grafiği olur. Oğuzhan'ın bu sene onu yaşadığını düşünüyorum. Ama o bu sorunun üstesinden gelebilecek iyi bir karakter. Akıllı, kendine bakan ve hedefleri olan bir oyuncumuz. O yüzden bu sene daha iyi olacağına inanıyorum. Kendisi de öz eleştirisini yapacaktır diye tahmin ediyorum. İnşallah daha iyi olacak. Bu sezon kendisinden beklentimiz daha fazla" diye konuştu.

"KÜÇÜLMEK AYIP BİR ŞEY DEĞİL"

Zaman zaman kulüplerin bütçelerini kontrol etme amacıyla düzenlemeler yapabileceğine değinen Albayrak, kulübün ekonomik durumu için şunları söyledi:

"Küçülme demek ayıp bir şey değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum pozitif değil. Genelde Türkiye'de bir taammüm var. O da futbolcu maaşlarının euro cinsinden olması. Biz geçen sene bu zamanlarda imzaladığımız sözleşmelerde euro kuru TL'ye göre 3.09'du. Bugün itibariyle yüzde 40 gibi bir artış söz konusu. Gelirlerimiz TL cinsinden ve bunun karşılığında da ligi 4'üncü bitirdik. O yüzden beklediğimiz şeyler olmadı. Bütçeler uymadı. Haliyle biz de kendimize göre bütçelerimizi düzenleme ihtiyacı hissettik. Küçülme derken bunu bir plan çerçevesi içerisinde yapıyoruz. O plan çerçevesinde de elimizdeki bazı oyuncuları satıp, onların yerine daha potansiyelli, hedefi olan, başarıya aç oyuncuları kadromuza dahil etmeye çalışıyoruz. Transfer politikamız bu. Bazı oyuncularla da konuşuyoruz. Onlarla ilgili de önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ta ayrılmalar olabilir."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Yeni sezon planlaması ile ilgili olarak da Albayrak, "Yeni sezonla ilgili olarak hedefimiz şampiyonluk. Beşiktaş armasının olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Onun için yönetim olarak elimizden geldiğince hocamıza ve oyuncularımıza destek vereceğiz. Tecrübeli bir yönetimimiz, tecrübeli bir hocamız ve takımımız var. Bu sene yaptığımız bazı hataları yapmayarak önümüzdeki sene şampiyon olmak istiyoruz, tek hedefimiz bu" dedi.

"YENİ HAKEM YÜZLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Spor Toto Süper Lig'de yeni hakemlerin görev alması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye'de hakemlerden rahatsız olmayan kulüp yok. Hangi kulübe giderseniz gidin, herkes hakemlerden şikayetçi. Bir yerde, bir kurum değil, birçok kurum hakemlerden rahatsızsa demek ki bir sıkıntı var. Onun için Futbol Federasyonu'nun, MHK'nin, başkan Yusuf Namoğlu'nun oturup, nasıl daha az hata yapılabilir? diye ciddi çalışma yapmaları gerekiyor. Her insan hata yapabilir, hata insanlara mahsustur ama ne kadar az hata yapılabilir? Nerelerde yanlış ve eksiklikler var? Bunların daha iyi olması için çalışmak lazım. Futbolun içerisinde yeni hakem yüzlerine ihtiyaç var. Baktığımızda başarıda da başarısızlıkta da herkesin payı var. O yüzden futbol camiasının içerisindeki herkesin pozitif futbol anlamında katkı sağlaması lazım. Hakemler de bu işin en önemli parçası. Çünkü adaleti sağlıyor. Benim onlara bir Beşiktaş yöneticisi ve bir spor adamı olarak tavsiyem şu; artık profesyonel hakemlik dediğimiz bir yapı oluştu" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİK HOBİ OLMAMALI"

Hakemliğin daha profesyonelce olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Bu iş profesyonellikle yapılacaksa başka bir iş yapmamaları lazım. Sadece hakemliğe konsantre olmaları lazım. Hobi gibi ikinci bir iş olarak yapılmayacak. Her gün Futbol Federasyonu'na gidip mesai harcayacaklar. Seminerler düzenleyecekler. Maçları izleyip, pozisyon hatalarına görsel olarak bakıp, analiz yapacaklar. Pozitif olanları da onore edeceksin ki, diğer meslektaşlarına örnek olsun, dileğim bu. Çünkü bizim bu seneki her Şampiyonlar Ligi maçlarımızda VAR sistemi uygulandı. Ama VAR sistemine hiç ihtiyaç duyulmadı. Hakemlerin önde olmadığı, hep futbolun önde olduğu maçlar oynadık. Bu da hakemlerin maçlarımızı iyi yönettiğini, otoriteyi iyi sağladıklarını gösteriyor. Bunlar çok zor işler değil. Neden sadece bizim ülkemizde sıkıntı oluyor? Bunları çözebilecek zekaya, akla ve kişilere sahibiz. Sadece bunlara iyi odaklanmak lazım" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Albayrak, Fenerbahçe Kulübü'ne başkan seçilen Ali Koç'u ve yönetim kurulunu da tebrik etti.

FOTOĞRAFLI