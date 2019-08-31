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Metehan Güçlü, Rennes'te

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Paris Saint-Germain forması giyen Metehan Güçlü'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes kulübünün...

SPOR 31.08.2019, 18:42
Metehan Güçlü, Rennes'te
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Paris Saint-Germain forması giyen Metehan Güçlü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız kulübü, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes kulübünün resmi internet sitesine konuşan Güçlü, Rennes'te olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan Olivier Letang ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Rennes Başkanı Olivier Letang ise, "Metehan Güçlü, PSG'de en üst düzeyde eğitim almış, üst düzey kaliteli genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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