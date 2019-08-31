Son Dakika
Metehan Güçlü, Rennes'te
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Paris Saint-Germain forması giyen Metehan Güçlü'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes kulübünün...
SPOR 31.08.2019, 18:42
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Paris Saint-Germain forması giyen Metehan Güçlü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız kulübü, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes kulübünün resmi internet sitesine konuşan Güçlü, Rennes'te olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan Olivier Letang ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Rennes Başkanı Olivier Letang ise, "Metehan Güçlü, PSG'de en üst düzeyde eğitim almış, üst düzey kaliteli genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fransız kulübü, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes kulübünün resmi internet sitesine konuşan Güçlü, Rennes'te olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan Olivier Letang ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Rennes Başkanı Olivier Letang ise, "Metehan Güçlü, PSG'de en üst düzeyde eğitim almış, üst düzey kaliteli genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|3
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|4
|10
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Burnley
|3
|4
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|5
|5. Barcelona
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Real Valladolid
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Sociedad
|3
|4
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0