Mete Gazoz'dan altın madalya 

İSTANBUL, ()

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında klasik yay erkeklerde mücadele eden Mete Gazoz altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, final bölümünde rakibi Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0'lık skorla mağlup ederek birinci oldu ve altın madalyayı kazandı. Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Türkiye müsabakaları 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

