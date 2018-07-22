Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Mete Gazoz'dan, altın madalya 

İSTANBUL,() Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok’u mağlup ederek altın madalya kazandı. Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4’üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik...

Mete Gazoz'dan, altın madalya 

İSTANBUL,()


Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok’u mağlup ederek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4’üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik Yay Erkekler finalinde Mete Gazoz, Güney Kore’den Lee Woo Seok ile karşılaştı. Mete, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası altın madalya kazandı. 
Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mete Gazoz, "Dünya Kupası'nda altın madalya! Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan dolayı gururluyum ve çok mutluyum. Destek veren, güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.
OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANI TOPALOĞLU: “METE GAZOZ ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ”
Yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını ifade eden Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu “Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328