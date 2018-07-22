Mete Gazoz'dan, altın madalya 

İSTANBUL,()



Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok’u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4’üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik Yay Erkekler finalinde Mete Gazoz, Güney Kore’den Lee Woo Seok ile karşılaştı. Mete, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası altın madalya kazandı.

Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mete Gazoz, "Dünya Kupası'nda altın madalya! Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan dolayı gururluyum ve çok mutluyum. Destek veren, güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANI TOPALOĞLU: “METE GAZOZ ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ”

Yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını ifade eden Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu “Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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