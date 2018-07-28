Mesut'un gol attığı maçta Arsenal farklı kazandı

İSTANBUL, ()

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapur'da bulunan Arsenal, katıldığı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda farklı kazandı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Singapur'da sürdüren Arsenal, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaştığı Paris Saint Germain'i 5-1 mağlup etti. Irkçı söylemler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil de, kaptan olarak ilk 11'de çıktığı maçta takımının ilk golünü kaydederken, 67 dakika sahada kaldı.

Maça hızlı başlayan Arsenal 13'üncü dakikada Mesut'un golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 51'inci dakikasında Nkunku'nun penaltıdan attığı golle Fransız ekibi durumu 1-1'e getirdi. 67'nci dakikada Lacazette ile tekrar öne geçen Arsenal, 71'de yine Lacazette'in golüyle durumu 3-1 yaptı. 87'de Holding ve 90+4'de Nketiah'ın golleriyle Arsenal, Paris karşısında maçı 5-1 galip bitirdi.

Yaşadığı problem sonrası performansı merakla beklenen Mesut Özil, oyunda kaldığı sürede takımına katkısıyla dikkat çekti.

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