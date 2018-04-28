Mesut Sancak: "Karşıyaka basketbolda şirketleşmeli"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tarihi bir borç yüküyle futbolda TFF 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da kulübün futbol ve basketboldaki yarışmacını haklarının bir şirkete devri konusunda ismi talipler arasında geçen Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeşil-kırmızılıların kurtuluş yolunun şirketleşmeden geçtiğini söyledi.

Özel bir internet sitesine röportaj veren Sancak, Karşıyaka'yla ilgili, "Tek çare basketbol şubesinin şirketleşmesi, kulübe gelir getirmesi. Ben bunun aslında Yaşar Holding'in görevi olduğunu düşünüyorum. Ama eğer yapmazlarsa birileri bunu yapacak, o ben mi olurum başkası mı onu zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka'ya geçtiğimiz şubat ayında yaklaşık 3 milyon TL para ödediğini söyleyen Sancak, o parayla kulübün eski yabancılara olan borçları nedeniyle gelecek puan silme cezasından kurtulduğunu hatırlattı.

"Karşıyaka'nın önde gelen isimleri gelip bu sıkıntıyı anlattı. Ben vicdanen takımın ceza almasını istemedim, parayı şirketin kaynaklarından ödedik" diyen Sancak, "Karşıyaka, bu şehrin 106 yıllık önemli bir takımı, Atatürk'ün ay-yıldız taktığı üç takımdan biri. Benim bir beklentim yok, bu şehirde para kazanıyorum ve bunun bir görev olduğunu düşündüm. Şu anda şehrin 7 takımına sponsorluk yapıyoruz. Karşıyaka 3'üncü Lig'e düştü, kulübün halen 55 milyon TL civarında borcu var. Bir şirketin Karşıyaka'ya sahip çıkması gerekiyor ve kurtuluşunu böyle görüyorum. Bana göre Karşıyaka futbol takımı her şirketin uğraşacağı bir takım değil. Transferler için 20-25 milyon TL gibi kaynak yaratılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceğini ifade eden Mesut Sancak, "Karşıyaka'nın basket takımı Yaşar Grubu olabilir, biz olabiliriz kurumsal bir şirkete devredilir, oradan gelecek kaynakla kulübün yaraları sarılır transferler yapılır. Hiçbir şey yapmayacağım derseniz futbol alacaklıları basketbolun da üzerine tedbir koyar, haciz koyar. Kulübün bütün branşları batar ve 5 sene sonra Karşıyaka Spor Kulübü kalmaz. Tek çare basket şubesinin şirketleşmesi, kulübe gelir getirmesi. Ben bunun aslında Yaşar Grubu'nun görevi olduğunu düşünüyorum. Ama eğer yapmazlarsa birileri bunu yapacak, o ben mi olurum başkası mı onu zaman gösterecek. İzmir'de para kazanan bütün şirketlerin bütçelerinden kulüplere her sene bu kaynağı ayırmaları gerekiyor" dedi.

