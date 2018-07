Mesut Özil'in tepkisi dünya basınında

İSTANBUL, ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf ve hediye ettiği forma nedeniyle Alman basını tarafından haftalardır eleştirilen Mesut Özil, milli takımı bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı ve gündemin birinci sırasına oturdu.

Özil, Erdoğan'ın davetine icabet etmesinden ötürü asla pişmanlık duymadığını belirterek, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına saygının bir gereğidir. Ben politikacı değil, futbolcuyum. Dolayısıyla Erdoğan ile görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil. Nitekim kendisiyle görüştüğümüz konu her zamanki gibi futboldu. Zira o da eski bir futbolcu" ifadelerine yer verdi.

Türk asıllı Alman futbolcunun pazar akşamı yaptığı açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

"Geride kalan iki hafta, bana son aylarda yaşanan olaylar üzerine düşünme fırsatı verdi. Bu vesileyle malum konuyla ilgili görüş ve hislerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Pek çok insan gibi benim de geçmişim birden fazla ülkeye dayanıyor. Almanya'da büyümüş olsam da ailemin kökleri Türkiye'de. Biri Alman biri de Türk olmak üzere iki kalbim var. Çocukluğumda annem bana hep saygılı olmamı ve nereden geldiğimi unutmamamı öğretmişti ve ben, bu değerleri hala muhafaza ediyorum. Mayıs ayında bir yardım ve eğitim organizasyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluştum. Kendisiyle ilk defa Türkiye'nin Almanya ile 2010 yılında Berlin'de oynadığı ve Angela Merkel'le birlikte izledikleri maçın ardından görüşmüştüm. O günden bu yana yollarımız pek çok defa kesişti. Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafın Alman medyasında büyük bir tepki yarattığının farkındayım ve bazı insanlar, beni yalancılık ve hilekârlıkla suçlasa da bu fotoğrafın hiçbir siyasi amacı yoktu. Daha önce de söylediğim gibi annem atalarımı, onların mirasını ve aile geleneklerini kaybetmeme asla müsaade etmedi. Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına saygının bir gereğidir. Ben politikacı değil, futbolcuyum. Dolayısıyla Erdoğan ile görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil. Nitekim kendisiyle görüştüğümüz konu her zamanki gibi futboldu. Zira o da eski bir futbolcu.

Alman medyası olanları farklı bir şekilde yansıtsa da gerçek şu ki Erdoğan'la görüşmemek, şu an benimle gurur duyduklarını bildiğim atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için cumhurbaşkanının kim olduğunun önemi yok, önemli olan cumhurbaşkanı olması. Erdoğan'ın bulunduğu makama saygı duymak, Kraliçe Theresa May'in de paylaştığı bir görüştür diye düşünüyorum ki onu Londra'da ağırladı. Söz konusu kişi Alman cumhurbaşkanı olsa da benim için durum değişmeyecekti.

Dünyada siyasi liderlerin kendi kişiliklerinden ayrı düşünülemediğini bildiğimden bu yazdıklarımın anlaşılmasının zor olduğunun farkındayım. Fakat bu durum farklı. Son seçim ya da bundan önceki seçimin sonucu ne olursa olsun yine o fotoğrafı çektirirdim."

ÇEŞME'DEN SİNGAPUR'A UÇTU !..

2 gün Çeşme'de görülen başarılı futbolcu dün (pazar) Türkiye'den ayrıldı ve Londra'ya giderek takım uçağına yetişti. Formasını giydiği Arsenal'in Singapur'daki turnesi için kafileye katılan Mesut Özil takımı ile birlikte Singapur'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Singapur'a giderken oldukça moralli görünen ve çekilen hatıra fotoğraflarında keyifli olduğu gözlenen Özil, Singapur'a ulaşır ulaşmaz yapılan ilk antrenmanda da neşeli tavırlar sergiledi. Özil, takım arkadaşı Bosna-Hersekli Kolasinac ile beraber objektiflere poz verirken Mesut'un antrenmandaki keyifli halleri yine gözden kaçmadı.

ÖZİL'E DESTEK YAĞDI...

Futbolseverlerin yanı sıra önemli kesimlerden yıldız futbolcu için destek geldi. Aldığı karardan dolayı kutlanan Özil için AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'le ilgili yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı" dedi.

"MESUT, ALMANYA İÇİN HARIKA İŞLER YAPTI"

Almanya Başbakanı Angela Merkel; Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakmasıyla ilgili olarak "Özil, çok büyük katkı yaptı, kararına saygı duyuyorum" ifadesini kullanırken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert "Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor" açıklaması yaptı. Seibert, "Mesut Özil harika bir futbolcu, milli takımda harika işler yaptı" ifadelerini kullandı.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Federasyonun, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Mesut Özil, Almanya formasıyla 92 kez oynamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğumuzda büyük pay sahibidir. Bu nedenle Almanya Futbol Federasyonu olarak, gösterdiği üstün performanstan ötürü kendisine minnettarız. Ancak DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini kabul etmiyoruz. Mesut Özil, milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına da saygı duyuyoruz."

AÇIKLAMALARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA MESUT ÖZİL'E DESTEK OLAN DİĞER İSİMLER ŞÖYLE:

RİO FERDİNAND

Büyük saygı duyuyorum

JEROME BOANTENG

Seninle oynamak bir zevkti Abi

HECTOR BELLERİN

Ülkesi için bu kadar şey yapmış birine, bu kadar bu kadar saygısızca davranılması gerçekten gerçeküstü bir durum. Bravo davranışının arkasına duran Mesut Özil'e

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOGLU

Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil'i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz. Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz

ESKİ BAKANLARDAN ÖMER ÇELİK

Almanya ve Avrupa'daki ırkçılara, göçmen düşmanlarına, İslam düşmanlarına ve demokratik değerleri zehirleyenlere verilmiş tarihi bir cevaptır. Yaşananlar, Avrupa'nın demokratlarının gerçekleri görmesi için önemli bir imkandır.

Yaşananlar karşısında susan demokratlar, ırkçılara yol vermek gibi bir tarihi bir hata yaparak kendi geleceklerini kararttıklarını bilmeliler. Almanya tarihi, ırkçıların saldırısına uğrayanlara sahip çıkmayanların aynı akıbeti paylaşmasının örnekleriyle doludur. Herhangi bir ülkedeki en küçük olayla bile ilgilenen Avrupa Parlementosu üyelerinin ve AB kurumlarının Mesut Özil'in aylardır maruz kaldığı bu ırkçı yaklaşımlara karşı suskun kalması, ırkçıların akıl dışılığından daha çok dikkat çekmiştir. Bu yaşananlardan sonra Merkel'in Mesut Özil'e sahip çıkarak ırkçılara karşı tavır alması gerekirdi. Bunun yerine Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasına dönük olarak "kararına saygı duyuyoruz" demesi, ırkçılar karşısında suskun kalmanın yoludur.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Helal olsun Mesut kardeşim. Tüm Türkiye seninle.

ADANA DEMİRSPOR

Almanya Milli Takımı'na yıllarca emek veren, aslını inkar etmeyen ve ana vatanının Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdiğinden dolayı Avrupalı ırkçılar tarafından hedef tahtasına konulan; kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız, kardeşimiz Mesut Özil'in almış olduğu kararı canıgönülden desteklerim. Bu kararın herkese örnek teşkil etmesini diler ve her zaman Mesut Özil'in yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

ELEŞTİREN DE OLDU

Hoeness: Bir hayaletten kurtulduk

Mesut Özil'in milli takımı bıraktığına dair yaptığı açıklama Almanya'da çoğunluk tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle kabul görmezken, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut'un yıllardır sahada hayalet gibi dolaştığını ima eden bir açıklama yaptı.

Bayern Münih'in Filadelfiya seyahati öncesi soruları yanıtlayan Hoeness konuyu sadece sportif yönden ele aldı ve şu eleştirileri yaptı:

"Hayaletten kurtulduğumuz için memmnunum. Yıllardır sahada bir varlık gösteremiyor. Sahada en son ikili mücadeleyi 2014 Dünya Kupası öncesinde kazandı. Şimdi bir fotoğrafın arkasına saklanmaya çalışıyor."

Hoeness, Bayern Münih'in son yıllarda Arsenal ile oynadığı maçlarda rakibin en zayıf noktası olarak Mesut'u gördüklerini ve sürekli onun üzerine oynadıklarını da söyledi.

Son Dünya Kupası'na da değinen Hoeness, Mesut'un oynadığı maçlarda nasıl döküldüğünü kimsenin sormadığını belirterek, "Gerçek yaşamda değil ama sosyal medyada 35 milyon hayranı var. Bu kişiler yerini bulan bir yan pas attığı zaman Mesut'u göklere çıkarıyorlar" dedi.

Hoeness, ülke futbolundaki gelişmelerin felaket olduğunu iddia ederek, "Yeniden futbolun bir spor olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sporcu olarak Mesut'un yıllardır milli takıma bir katkısı yok" diye konuştu.

BENZEMA VE LUKAKU DA BENZER SORUNU YAŞAMIŞTI

"Yenince Avrupalı, yenilince göçmeniz"

Türk asıllı futbolcu Mehmet Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, dünyaca ünlü bazı futbolcuların da benzer ırkçı söylemler karşısındaki söylemlerini tekrar gündeme getirdi.

Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da takım sadakatine ilişkin geniş kitlelerce eleştirildikten sonra dün gece sosyal medyasından yaptığı açıklamada özetle "Kazandığımızda Alman'ım, kaybettiğimizde göçmen..." sözleriyle Alman medyasını eleştirmişti.

Real Madrid'de oynayan Cezayir asıllı Karim Benzema birkaç yıl önce muhabirlerin ve medyanın kendisinden göçmen kimliğini öne çıkaran söylemlerine "Eğer gol atarsan Fransızım, atmazsam Arabım" sözleriyle yanıt vermişti.

Belçika Milli Takımı'nda oynayan Kongo asıllı Romelu Lukaku da aynı sorunları yaşadığını şu sözlerle ifade etmişti:

"İşler iyi gittiğinde Belçikalı golcü Lukaku'yum... Eğer işler yolunda değilse Kongo asıllı Belçikalı futbolcu !..."

MESUT ÖZİL'İN MEMLEKETİ DEVREK'TE ADI VERİLEN CADDEDEKİ ALMAN MİLLİ FORMALI FOTOĞRAFI KALDIRILIYOR

Yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf konulacak

Mesut Özil'e, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri de destek verdi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ise futbolcunun, 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri, yıldız isme destek mesajları verdi. Özil'in Aralık 2011'de Real Madrid takımında oynadığı sırada ziyaret ettiği köyü Hışıroğlu'nda, Özil'in verdiği karar sevinçle karşılandı. Devrek ilçe merkezinde bulunan Hışıroğlu Köyü kahvesinde de konuşulan tek konu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması oldu. Muhtar Abdurrahaman Yanaz, Mesut Özil'in köylerinin değerli bir evladı ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Özil'in kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Yanaz, şöyle dedi:

"Mesut Özil, yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği gibi köyümüzün de adını tüm dünyaya duyuran sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Almanya milli takımında yıllardır oyun oyandı. Takımına çok büyük katıklar sağladı. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ziyaret etti ve bu Almanya'da çok kötü değerlendirildi. Mesut Özil'in üzerine çok gelindi. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmesini Almanya milli takımı hazmedemedi. Basında hakaretler yapıldı. Mesut Özil de çok güzel bir kara verdi ve Almanya milli takımında oynamayacağını bildirdi. Biz de köy halkı olarak Mesut Özil'in çok güzel karar verdiğine inanıyoruz. Onu bu kararından dolayı tebrik ediyoruz. Köy halkı olarak biz onu bağrımıza bastık, onu çok seviyoruz. Oynadığı oyunla takımlarına çok büyük katkıları var. Onun bu kararını destekliyoruz."

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından İngiltere ve Almanya medyası tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Almanya'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarısızlığı Özil'e yüklemeye çalıştığını ifade eden Semerci, "Hemşehrimiz Mesut Özil'e sahip çıkmak adına toplantı yaptık. 17-19 Ağustos tarihinde Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde ana tema olarak Mesut Özil'e sahip çıkmayı amaçlamıştık. Menajeriyle de görüşmüştük. Neticesinde Özil'in en son açıklamaları bizi rahatlattı. Spor tesislerimizin olduğu alandaki caddeye Mesut Özil Caddesi adını vermiştik. Mesut Özil oraya bir spor tesisi de yapıyor, Devrek Belediyespor için. Orada Özil'in Almanya milli forması ile bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafları tablodan kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile İngiltere'de çektirdiği fotoğrafı onun yerine koyacağız. Biz ırkçılığa, din ayrımcılığına karşıyız. Devrek olarak Özil'e destek çıkıyoruz" diye konuştu.

'MESUT ÖZİL İLE GURUR DUYUYORUZ'

Köylüsü Serdar Öztürk ise çocukken Mesut Özil ile birlikte köyde futbol oynadıklarını söyledi. Özil'in çok değerli bir insan olduğunu ifade eden Öztürk, "Mesut Özil ile gurur duyuyoruz. O bizim gurur kaynağımız. Kendisi milli takımı bıraktığını açıkladı. Kendi kararı, saygı duyuyoruz. Köyümüze geldiğinde onunla gurur duyduk. Baskılarla ona haksızlık edildi. Almanya'nın aldığı Dünya Kupası'nda onun büyük katkıları vardır. Bir nevi nankörlük gibi bir şey oldu. Mesut'u sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyün girişindeki Mesut Özil Caddesi yazısı

-Köyden detaylar

-Devrek ilçesinden görüntü

-Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin açıklaması

-Mesut Özil caddesinden detaylar

-Mesut Özil'in köyünden detaylar

-Köydeki evi

-Köylüsü Serdar Öztürk ile röportaj

-Muhtar Abdurrahman Yanaz ile röportaj

-Köy kahvesinden detay

----Arsenal kafilesinin Singapur'a gidişinin fotoğrafları

FOTOĞRAFLI