Mesut Özil'den memleketi Devrek'e spor tesisi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Arsenal'da forma giyen hemşerileri ünlü futbolcu Mesut Özil'in 1 milyon lira desteği ile yapılacak sporcu sosyal tesisinin inşaatına başlandığını açıkladı.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, hemşerileri ünlü futbolcu Mesut Özil'in adını taşıyacak sporcu sosyal tesisinin Devrek İlçe Stadyumu'nun yanında inşa edileceğini söyledi. Mesut Özil ile en son babaannesinin cenaze töreni için ilçeye bağlı Hışıroğlu Köyü'ne geldiğinde görüştüklerini hatırlatan Başkan Semerci, "Mesut Özil, Zonguldak’ın, Devrek’in gurur duyduğu bir hemşerimiz. Kendisi Devrek’e kalıcı ve güzel yatırımlar yapmak istediğini söyledi. Biz ilçemizdeki Spor Cadde’sinin ismini, Mesut Özil Caddesi olarak değiştirmiştik. Kendisi de tahminen 1 milyon liralık bir sosyal tesisi Devrek Belediyespor’a kazandırmak istedi" dedi.

Bu tesisin temelini attıklarını belirten Başkan Semerci, "450 metrekare alana 3 katlı yapılacak. Sporcuların kalabileceği, dinlenebileceği bir tesis olacak. Bir katı spor salonu olacak. Temel atma programı gerçekleştireceğiz. Törene Mesut Özil'i de davet edeceğiz. Mesut Özil Spor Tesisini kısa sürede tamamlayıp hizmeti açmak istiyoruz" diye konuştu.

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