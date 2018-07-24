Mesut Özil çalışmalarına devam ediyor

İstanbul,() -

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından dünya basının gündeminde yer alan Mesut Özil, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezona Singapur'da yaptığı çalışmalar ile devam ediyor. Irkçılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan ve kulübü Arsenal ile birlikte yeni sezona hazırlanan Mesut Özil, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Mesut Özil, takım arkadaşı Mısırlı Muhammed El Neni ile antrenmanda çekilen fotoğrafına "sezon öncesi çalışmaları" notunu düştü.

(FOTOĞRAFLI)