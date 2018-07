Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı

Mesut Özil: ‘’ Takım arkadaşlarım ve Almanya’nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim’’

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını duyurdu.

Özil, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, özetle şunları söyledi: ‘’Kazandığımız zaman Alman, yenildiğimiz zaman ise göçmen oluyorum. Takım arkadaşlarım Klose ve Podolski bu zamana kadar Alman veya Polonyalı olarak görülmedi. Ancak ben neden Türk-Alman olarak görülüyorum? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? Bu olaylar sonrasında uzun süre düşündüm. Irkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için de artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Büyük bir heyecan ile bu formayı giyiyordum fakat artık durum böyle değil. Bu kararı almak benim için çok zordu. Takım arkadaşlarım ve Almanya’nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yöneticileri ise benim Türk kökenime saygısızlık etti. Irkçılığı asla kabul edemem. Bu yüzden Almanya Milli Takımı’nda forma giymeyi istemiyorum’’ diye konuştu.

