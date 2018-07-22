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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü 

Bild: ‘’Özil bu kararı çok düşündü’’ Spigel: ‘’Özil’e saygısızlık ve ırkçılık yapıldı’’ Stern: ‘’Özil bu durumdan pişman değil’’ Waz: ‘’Mesut Özil suskunluğunu bozdu’’ İstanbul,() -  Mesut Özil’in...

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü 

Bild: ‘’Özil bu kararı çok düşündü’’
Spigel: ‘’Özil’e saygısızlık ve ırkçılık yapıldı’’
Stern: ‘’Özil bu durumdan pişman değil’’
Waz: ‘’Mesut Özil suskunluğunu bozdu’’
İstanbul,() - 
Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil’in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi. 
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti. 
Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
Spigel‚ ‘Özil Alman Milli Takımı’nı bıraktı‘ başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.
Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil’de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti. 
Stern internet sitesi, Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.
Waz gazetesi ise ‘’Özil suskunluğunu bozdu’’ başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

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