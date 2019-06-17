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Mesa Golf Cup Turnuvası sona erdi

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL () -  Kemer Country Club'da 14-16 Haziran tarihlerinde Mesa Golf Cup Turnuvası düzenlendi.  Kemer Country Golf Kulübü'ndeki Mesa Golf Cup Turnuvası'na 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen...

Mesa Golf Cup Turnuvası sona erdi

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL () - 
Kemer Country Club'da 14-16 Haziran tarihlerinde Mesa Golf Cup Turnuvası düzenlendi. 
Kemer Country Golf Kulübü'ndeki Mesa Golf Cup Turnuvası'na 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve tepelerden geçen sahada yapılan turnuvaya, aralarında TFF Başkanı Nihat Özdemir, Osman Müftüoğlu ve Hamit Altıntop'un bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Turnuva 16 Haziran'da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Turnuvada ayrıca Babalar Günü'ne özel 'Mesa Golf Cup Babalar Günü Özel Ödülü' verildi.  
Ödüllerin sahipleri şu şekilde:
Ladie's Gross - Hyun Young Shim
Men's Gross - Selçuk Çetin
Ladies Longest Drive: Esin Başkaya
Men's Longest Drive: Sung Jin Lee
Ladies Nearest To The Pin: Nonita Chand
Men's Nearest To The Pin: Tuğrul Timur
Ladie's Cat A - Emi Ueda
Ladie's Cat B - Hey Sook Moon
Men's Cat A - Selçuk Çetin
Men's Cat B - Cüneyt Keskin
Men's Cat C - Deniz Emin Karakoç
Junior Academy  - İzzet İlker Erdoğan
Junior  Academy  18 Hole -  Arda Gülveren

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ödül töreninden detaylar
- Genel detaylar

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