Mesa Golf Cup Turnuvası sona erdi

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL () -

Kemer Country Club'da 14-16 Haziran tarihlerinde Mesa Golf Cup Turnuvası düzenlendi.

Kemer Country Golf Kulübü'ndeki Mesa Golf Cup Turnuvası'na 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve tepelerden geçen sahada yapılan turnuvaya, aralarında TFF Başkanı Nihat Özdemir, Osman Müftüoğlu ve Hamit Altıntop'un bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Turnuva 16 Haziran'da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Turnuvada ayrıca Babalar Günü'ne özel 'Mesa Golf Cup Babalar Günü Özel Ödülü' verildi.

Ödüllerin sahipleri şu şekilde:

Ladie's Gross - Hyun Young Shim

Men's Gross - Selçuk Çetin

Ladies Longest Drive: Esin Başkaya

Men's Longest Drive: Sung Jin Lee

Ladies Nearest To The Pin: Nonita Chand

Men's Nearest To The Pin: Tuğrul Timur

Ladie's Cat A - Emi Ueda

Ladie's Cat B - Hey Sook Moon

Men's Cat A - Selçuk Çetin

Men's Cat B - Cüneyt Keskin

Men's Cat C - Deniz Emin Karakoç

Junior Academy - İzzet İlker Erdoğan

Junior Academy 18 Hole - Arda Gülveren

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ödül töreninden detaylar

- Genel detaylar