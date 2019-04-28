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Meryem Bekmez Türkiye rekoru kırdı

ANKARA, () - Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Yürüyüş Ligi’nde 2019’un ilk yarışması Konya’da yapıldı. Yürüyüş Ligi’nin ilk kademesinde Meryem Bekmez, 5 kilometrede U20 Türkiye rekoru kırdı. Büyük kadınlarda ENKA formasıyla...

Meryem Bekmez Türkiye rekoru kırdı

ANKARA, () - Spor Toto Kulüplerarası Türkiye Yürüyüş Ligi’nde 2019’un ilk yarışması Konya’da yapıldı. Yürüyüş Ligi’nin ilk kademesinde Meryem Bekmez, 5 kilometrede U20 Türkiye rekoru kırdı.
Büyük kadınlarda ENKA formasıyla yarışan Meryem Bekmez, 5 kilometre mücadelesini 21:54’lük derecesiyle kazanırken, U20 yaş grubunda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bekmez, geçen yıl Berlin’deki Avrupa Şampiyonası esnasında kırdığı 22:13’lük rekoru 22 dakikanın altına indirdi. Yarışta ikinci olan Ayşe Tekdal da 22:23’lük derecesiyle ikinciliği aldı. Bu dalda Bekmez’in yanı sıra diğer yürüyüşçüsü Evin Demir’in de üçüncü olmasıyla 46:26’lık toplam zamana ulaşan ENKA, ligin ilk kademesini PTT’nin önünde lider tamamladı.
U20 kadınlarda Adıyaman Tarımspor ilk kademeyi lider tamamlarken, bu kulübün yürüyüşçülerinden Ayşe Kılınç, 25:21’lik dereceyle birinciliği aldı. U18’de ise yarışı Ferdi olarak yarışan Balkan U18 şampiyonu Songül Koçer 24:40’lık derece elde ederken, Şükran Ayaz ikinci, Pınar Tutal da üçüncü sırayı aldı. İlk kademenin lideri ise ikinci sıradaki Fatsa Spor Kulübü’nden yaklaşık altı dakika önde bulunan Batman Petrolspor oldu.
Erkeklerde de müsabakalar 5 kilometre üzerinden yapıldı. ENKA’dan Salih Korkmaz, 19:39 ile birinci olurken, takımı da ilk sırayı elde etti. U20 erkeklerde Mustafa Tekdal 21:32’lik performansıyla Selman İlhan’ın önünde ipi göğüsledi. U18’in yarış birinciliği ise Serhat Güngör’e gitti.
Ligin ilk kademesi sonrasında U20 erkeklerde Ankara PTT, U18 erkeklerde ise Malatya Gençlik birinci sırayı alan ekipler oldu.

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