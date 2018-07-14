Meryem Bekmez'den rekorlarla dünya ikinciliği

TAMPERE,

Tampere'deki Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye yürüyüş dalında ilk madalya Meryem Bekmez'den geldi. Bekmez, yarışı Meksikalı Gonzalez'in az farkla gerisinde ikinci olarak tamamladı.

Üç yıllık kariyerinde gittiği tüm şampiyonalardan madalya getirmeyi başaran 17 yaşındaki Meryem Bekmez, Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda yine kürsüye çıkmayı bildi. Meryem, Finlandiya'nın Tampere kentindeki 10,000 metre pist yürüyüş müsabakasında Türkiye'ye gümüş madalya getirirken, Türkiye büyükler ve gençler rekorunu yeniledi.

Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın yarıştığı 10,000 metre pist yürüyüş müsabakasında dört tur liderlikte giden Bekmez, bitime iki tur kala Dünya Kupası'nda da çekiştiği en önemli rakibi Meksikalı Alegna Gonzalez'in gerisine düştü. Son iki turda bir yandan da arkasındaki Ekvadorlu Glenda Morejon ile mücadele veren Meryem, müthiş bir çekişme içindeki son turda ikinciliğini korudu ve finişe 44:17.69'luk dereceyle ulaştı.

Meksikalı Alegna Gonzalez, dünyada bu yılın en iyi derecesini 44:13.88 ile gerçekleştirip şampiyon olurken, Meryem Bekmez de 44:17.69 ile Yeliz Ay'a ait 13 yıllık Türkiye büyükler rekorunu iki buçuk dakikadan fazla geliştirdi. Bekmez'in daha önceki pistte yürüdüğü en iyi derece 48:33.88'di.

Kariyerine Dünya U18 ikinciliğinden sonra bir madalya daha ekleyen Meryem, şampiyona tarihinde Türkiye'ye madalya getiren sekizinci atlet olmayı başardı. Meryem Bekmez'in 44:17.69'luk derecesi, Avrupa'da tüm zamanların pistte yapılan en iyi 15'inic performansı oldu.

AYŞE TEKDAL SEKİZİNCİ OLDU

Mayıs ayında Yürüyüş Dünya Kupası'nda 10'uncu sırayı alan Ay-yıldızlı takımın diğer yürüyüşçüsü Ayşe Tekdal ise, en iyisini geliştirdiği 10,000 metre yürüyüş finalinde dünya sekizincisi oldu ve puan sıralamasında Türkiye'ye bir puan getirdi. İlk beş kilometreyi Meryem ile birlikte önde giden Ayşe, ihtar aldıktan sonra biraz gerilese de, 24 derece sıcakta yapılan zorlu yarışta mücadelesini sürdürerek sekizinciliği aldı. Daha önceki en iyi derecesi 48:51.39 olan Ayşe, 45:49.43 yürüyerek en iyi derecesini üç dakika aşağıya çekti.

ESRA DA FİNALDE

Meryem ve Ayşe'nin finalde ter döktüğü dakikalarda bir başka Türk atlet de üç adımda seçme mücadelesindeydi. Bu yıl kırdığı gençler rekoruyla dikkatleri çeken Esra Yılmaz, son hakkındaki 12.99'luk atlayışıyla finale kalma başarısı gösterdi. Esra, Tampere 2018'de Türkiye'nin dokuzuncu finalisti oldu.

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