Merve'nin halterde olimpiyat hayali



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

ANTALYA'da maddi imkansızlıklar nedeniyle halteri bırakmak zorunda kalan ağabeyinden etkilenen Merve Sıyek (13), 2 ay önce başladığı spor hayatında 'olimpiyat şampiyonu kadın halterci' unvanının sahibi olmayı hayal ediyor.

Antalya'da tarım alanlarının yoğun olduğu Çakırlar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Merve Sıyek, halterle ilgilenen ağabeyinin 3 yıl önce ekonomik yetersizlik nedeniyle spor hayatını sürdürememesinden etkilendi. Ağabeyinin ilgisinden etkilenerek küçük yaşta halter sporuyla uğraşmaya karar veren Merve, 2 ay önce antrenmanlara başladı. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda çalışan Merve, küçük yaşına rağmen hayallerine ulaşmak için günde 6 saat antrenman yapıyor.

Ordu'da gelecek yıl düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Merve Sıyek, 'olimpiyat şampiyonu kadın halterci' olmayı hayal ettiğini söyledi. Başarılarıyla anılan bir sporcu olduktan sonra çiftçilik ve düğünlerde çalgıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan babasına destek olmak istediğini anlatan Merve Sıyek, şöyle konuştu:

"Ağabeyim, maddi yetersizlik nedeniyle halteri bırakmak zorunda kaldı. Onun şampiyonluk kazanan arkadaşları var. Onların birbiriyle konuşmaları ve ağabeyimin hayallerine ulaşamaması beni çok etkiledi. Ben de halter sporuna başladım. Halter zor bir spor ama isteyince zor gelmiyor. Antrenmanlarda her zaman daha ağır halter kaldırmak istiyorum. Haltere daha yeni başladım ama şampiyon sporcu olmak istiyorum. Ordu'da gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmak hedefim. İlk şampiyonamda madalya kazanmak istiyorum. Halter şampiyonu olmayı, ilerleyen yıllarda başarılı sporcu olarak anılmak istiyorum. Şampiyonluk yaşayıp, ekonomik yönden aileme destek olmak istiyorum."

Merve'nin antrenörü Ekrem Celil de sporcusunun yaşının küçük olmasına rağmen hırsıyla ve yeteneğiyle ilerleyen yıllarda başarılı olacağına inandığını dile getirdi. Merve'den övgüyle bahseden Celil, "Merve çok istekli. Yeteneği olduğunu da düşünüyoruz. Antrenmanlarda her zaman en iyisini yapmak istiyor. Halter sporunda kendisini geliştirmesine yardımcı olup, hayal ettiği başarılara ulaşabilmesi için sporcumuza elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.

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