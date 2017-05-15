Mersin’de bedensel engellilerin yelken Türkiye şampiyonası sona erdi

MERSİN, ()-TÜRKİYE'de ilk kez Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile Mersin Yelken İhtisas ve Yat Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası final yarışlarının ardından Mersin Marina Yelken ve Yat Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Programda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Mersin Yelken İhtisas Yat Spor Kulübü Başkanı Tufan Ballı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edilirken, yarışlara katılan sporculara da katılım madalyası hediye edildi. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yarışlara sunmuş olduğu destek ve katkılardan dolayı plaket verildi.

10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda, 4 bölgeden 9 sporcu milli takıma seçilebilmek için yarıştı. Yarışlar sonrası kadınlarda İstanbul'dan katılan Miray Ulaş birinci, Alanya'dan katılan Aysun Sarı Bayındır ikinci, Mersin'den katılan Özlem Panayır üçüncü olurken, erkeklerde Muğla'dan katılan Hüseyin Akbulut birinci, Mersin'den katılan Ali Doğan ikinci ve yine Mersin'den katılan Tayfun Günaydın üçüncü oldu.

Yarışmalar sonrası en iyi iki erkek ve en iyi bir kadın sporcu, 19-26 Haziran'da Almanya'nın Kiel-Schilksee kentinde düzenlenecek olan 2.4 MR Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

FOTOĞAF