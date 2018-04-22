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Mersin İdmanyurdu - Sarıyer: 1-2

Mustafa ERCAN / MERSİN,() -  STAT: Mersin HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Suat Güz(xx), Barış Çiçeksoyu (xx) MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x), Emrah Özyalaz (x), Enes Samet Toprak (x), (61 Dk. Hüseyin Dalmış(x), Bekir Can Sönmez (xx),...

Mersin İdmanyurdu - Sarıyer: 1-2

Mustafa ERCAN / MERSİN,() - 
STAT: Mersin
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Suat Güz(xx), Barış Çiçeksoyu (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x), Emrah Özyalaz (x), Enes Samet Toprak (x), (61 Dk. Hüseyin Dalmış(x), Bekir Can Sönmez (xx), Mustafa Çiçekli (x), Emir Kaan Gültekin (x), Emre Güney Aras (x), Abdurrahman Türkmen (x), Doğukan Ateş (x) (72 Dk. Veysel Mercan), Emir Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş (x) (55 Dk. Mert Ünel (x)
SARIYER: Kubilay Anteplioğlu (xx), Yaser Yıldız (xxx), Erkut Tekinsoy (xx) (76 Dk. Ali Zorlu (x), Adem Koçak (xx), Hüsnü Başkurt (xx), Fırat Sezer (xx), Serkan Balcı(xx), Kerem Çalışkan (xx), (45 Dk. Alim Harlak),  Ozan Solak (x) (76 Dk. Doğukan Emeksiz), S. Alper Bayüyken (xx), Bertul Kocabaş (xx)
SARI KARTLAR: Doğukan, Mustafa Çiçekli, Abdurrahman Türkmen (Mersin İdmanyurdu) - Serkan Balcı (Sarıyer)
GOLLER: Dk. 90 Abdurrahman Türkmen (Mersin İdmanyurdu) - Dk.21 Yaser Yıldız, Dk.55 Alim Harlak (Sarıyer)
TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 32'nci haftada kendi evinde İstanbul takımlarından Sarıyer'i konuk eden Mersin İdmanyurdu, 1-2 yenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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