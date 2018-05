Mersin İdmanyurdu - Sancaktepe: 0-7

Mersin İdmanyurdu küme düştü

İbrahim MAŞE / MERSİN, )

STAT: Mersin

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Mehmet Şengül (xx), Ali Tuna (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Dursun Cem Ateş (x) - Emir Karaboğa (Dk 34 Oğuz Can Yorulmuş)(x), Bekir Can Sönmez (xx), Mustafa Çiçekli (x) , Emir Kaan Gültekin (x), Emre Güney Aras (Dk 65 Enes Toprak) (x), Abdurrahman Türkmen (x), Doğukan Ateş (x), Emre Can Dönmez (x), Ömer Akgün (Dk 23 Emrah Özyaylaz) (x), Mert Ünel (x)

EYÜPSPOR: Ceyhun Demircan (xxx) , Abdullah Çoban (xxx), Hamza Ok (x), İlker Avşar (xxx), Melik Derin (xxx), İrfan Akgün (Dk. 45 Serhat Koruk) (x), Recep Burak Yılmaz (xx), Hamza Küçükköylü (Dk 45 Umut Kıral (xx), Erbay Eker (x), Samet Akaydın (x), Gökhan Lekesiz (xxx)

GOLLER: Dk. 10-40 İlker Avşar, Dk. 18 Gökan Lekesiz, Dk. 31-52 Melik Derin, Dk. 77-84 Serhat Koruk (Sancaktepe)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 34'üncü ve son haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'a 7-0 yenildi. Kırmızı lacivertliler, küme düşerek lige veda etti.

