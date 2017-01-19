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Mersin İdmanyurdu olağanüstü genel kurul kararı aldı

TFF 1'inci Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nda transfer yasağının kalkmaması üzerine görevinden istifa ederek ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek'in ardından, yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı aldı. Teknik...

Mersin İdmanyurdu olağanüstü genel kurul kararı aldı
TFF 1'inci Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nda transfer yasağının kalkmaması üzerine görevinden istifa ederek ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek'in ardından, yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in istifasından sonra Ali Tekin yönetiminde toplanan yönetim kurulu, 18 Şubat'ta olağanüstü genel kurul kararı aldı. Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 25 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.
28 Eylül'de göreve gelen Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, geldikleri günden buyana geçen sürede sorunlarla boğuştuklarını, kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Tekin, "Biz şuan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Transfer yasağı ile ilgili belli bir aşamaya geldik. Ancak her gün yeni bir dosya ile karşılaşıyoruz. Süremiz devam ediyor. Bu süre zarfında elimizden geleni yapacağız" dedi.
Başkan Ali Tekin, aday olup  olmayacağı konusunda henüz karar vermediği, bu konunun önümüzdeki süreçte netlik kazanacağını da bildirdi.

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