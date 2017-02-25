Mersin İdmanyurdu'nda yeni başkan Mahmut Karak

TFF 1'inci Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Mahmut Karak seçildi.Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda M.Baki Seyit'in divan başkanlığını yaptığı olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut Başkan Ali Tekin’in katılmadığı genel kurulda başkan adayları Mahmut Karak ve aynı zamanda Mustafa Demirtaş yarıştı.Genel kurulda divana sunulan önergelerle üye yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili tüzük değişikliği kabul edildi. Faaliyet, çalışma ve denetim raporunun da kabul edildiği genel kurulda, kulübün eski başkan Ali Kahramanlı'ya 8.5, FIFA'da devam eden davalar nedeniyle 18, icra dolayısıyla 12 milyon ve diğer borçlarla birlikte toplam borcunun 74 milyon 656 bin 532 lira olduğu açıklandı.SALONA ALINMADILARPolisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı genel kurula, üye olmayanlar ve taraftarların alınmaması tansiyonu yükseltti. Aralarında eski yöneticilerden Alaattin Bulut’un da olduğu çok sayıda kişi, üyeliği silindiği için salona alınmadı. Bunun üzerine dışarıda kalan taraftarlar, genel kurulu salonun camlarından izlemek zorunda kalırken, ilginç görüntüler oluşturdu. Kulüp ile hiçbir ilgisi olmayan kişilerin genel kurul öncesi üye yapılarak salona alındığını, çok sayıda taraftarın da üyeliklerinin silinerek içeri alınmadığını öne süren taraftarlar, duruma tepki gösterdi. Başkan adaylanıdan Mustafa Demirtaş, "Mahmut Karak borcun 120 milyon olduğunu söylüyordu, şimdi nasıl oldu da bu borç 74 milyona indi" diye bağırınca tansiyon daha da yükseldi.'EDEPLİ OLUN'Seçim için Mustafa Demirtaş’ın hazırladığı liste ile Asbaşkan Mahmut Karak'ın listesi divana sunuldu. Bu kez başkan adayı olarak kürsüye çıkan Mahmut Karak, taraftarların yükselen tepkisi karşısında, "Eğer bir ortamı germeye çalışıyorsanız, şu anda burada bulunanlara saygınız olsun. Saygıya davet ediyorum, terbiyeye davet ediyorum, insanlığa davet ediyorum. Eğer buranın dışında konuşulacak bir şey varsa konuşulur çözülür. Edepli olun, edepsiz bir şey varsa bunu konuşur çözeriz" dedi.'SEN MAFYA MISIN?'Başkan adayı Karak’ın bu beklenmedik çıkışı salonu yeniden hareketlendirdi. Bu sırada diğer başkan adayı Mustafa Demirtaş, "Mafya mısın sen? Bize kimse edepsiz diyemez. Edepsiz diyen kendisidir" diye bağırıp tepki gösterdi.Toplam 645 üyeden 167’sinin katıldığı genel kurulda, iki listeyle seçime geçildi. Mustafa Demirtaş'ın listesi 15 oy alırken, Mahmut Karak’ın listesi ise 88 oy alarak seçimi kazandı. Genel kurulda 64 kişinin oy kullanmadığı belirlendi. Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Başkan Ali Tekin’in genel kurula katılmamasına da tepki gösteren taraftarlar, daha sonra toplu olarak salondan ayrıldı.YENİ YÖNETİMMahmut Karak başkanlığındaki Mersin İdmanyurdu’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:Serdar Taş, Şenol Ergün, Ergün Demirkıran, Osman Memiş, Mesut Sezer, Ziver Erdoğan, Mehmet Emin Kaplan, Nesim Kanşiray, Mecit Çınar, Erdal Belim, Hida Özdamar, Apti Öztürk, Hüseyin Yıldırım, Ayhan Göğebakan, Ahmet Uslu, M.Barış Topcu, Emrah Küçükkapdan, Hasan Mercan, Bekir Talat Ekiz, Orhan Yıldız, Zeyni Yüksel, Sıtkı Evren Arıkan, Nihat Kadıoğlu ve İsa Akgün.

FOTOĞRAF