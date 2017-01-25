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Mersin İdmanyurdu'nda Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

EKOMOMİK kriz yaşayan ve olağanüstü kongre kararı alan Mersin İdmanyurdu, pazar günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in transfer yasağının kalkmamasını...

Mersin İdmanyurdu'nda Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
EKOMOMİK kriz yaşayan ve olağanüstü kongre kararı alan Mersin İdmanyurdu, pazar günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.
Teknik direktör Yusuf Şimşek'in transfer yasağının kalkmamasını öne sürerek görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen teknik sorumlu Memduh Özbalta yönetiminde Sivasspor maçına hazırlanan kırmızı lacivertiler, bu maçta alacakları galibiyetle kötü gidişata son vereceklerini söyledi. Özbalta, nezaretinde yapılan çalışmalarda kırmızı lacivertli futbolcularının son derece neşeli olması gözlerden kaçmadı.
MALATYA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK
Evkur Yeni Malatyaspor maçında gösterilen üstün mücadele azmi ve atak futbollarının galibiyetle sonuçlanmamasının büyük üzüntü içinde olduklarını anlatan Memduh Özbalta, "İlk yarıda tutuk ve arzu etmediğmiz bir mücadele sergiledik. İkinci yarıda ise oyunun hakimi bizdik. İyi pozisyonlar bulduk, gölüde bulduk ancak verilen penaltı dengemizi bozdu. Bana göre penaltı ağır bir karardı, penaltı olmasaydı daha farklı bir skorla sahada ayrılabilirdik. Takımımız çok iyi mücadele etti, iyi oynadık bundan sonra bu çıkışı sürdüreceğiz" dedi.
HEDEF GALİBİYET
Evkur Yeni Malatyaspor maçını unuttuklarını da dile getiren Özbalta, "Şu an da Sivasspor maçına bakıyoruz. Bu maçı kazanmak zorundayız. Futbolcu kardeşlerim de bunun farkındalar. Bu maçı kazanarak puan cetvelinde hak etmediğimiz yerden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Alt yapı sorumlusu olarak yardımcı arkadaşlarımla bu işin üstesinden gelmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu maçı kazanarak bir nebze de olsa taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 

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