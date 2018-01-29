Mersin İdmanyurdu'nda Özbalta gitti, Belci geldi

Mustafa İNSAN / MERSİN ()

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Memduh Özbalta ile yollarını ayırma kararı alırken, Nasır Belci'yi takımın başına getirdi.

Kırmızı-lacivertliler AFJET Afyonspor maçından alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adam Memduh Özbalta ile yollarını ayırdı. Başkan Hamit İzol ve yönetim kurulu, takımın başına Nasır Belci'nin getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Daha önce de Levent Arıkdoğan ile birlikte Mersin İdmanyurdu'nu çalıştıran Nasır Belci, bu hafta takımın başında sahaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI