Mersin İdmanyurdu'nda Levent Eriş istifa etti

TFF 1. Lig'in son haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Mersin İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Levent Eriş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eriş, haftalar öncesi küme düşme acısını yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu maç birçok takımı ilgilendiren bir maçtı. Biz genç oyuncuların onurlu mücadelesine tanık olduk. Biz buradan bırakıp giden korkaklardan olmak istemedik. Bu kapı kapanana kadar başlarında kalmak istedim. Neden düştüğünü Mersinliler iyi biliyor. Burada hayatımda görmediğim kadar çok karışık şeylerle karşılaştım. Geçmişte burada görev yaptığım yılları mumla aradım. Bir tesisi dahi olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Bilenler biliyor ama antrenman sahası, yatacak yeri dahi olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Bunları sorgulamayanlar, bu takım niye düştü diyorsa ben onda kasıt ararım. Bu takım 2-3 yıl önce süper ligdeydi. Burada çocukların alın teri var. Bu takım ligden düştü ama ayağa kalkmak istiyorsa tekrar yapılanmanın şart olduğu bilinmeli. Şampiyonluklar, küme düşmeler gelir geçer. Geldiğimiz noktada çalışacak bir sahası bile yok, yatacak yeri yok. Biraz daha doğruları konuşmak lazım. Kimsenin istifa çağrısına gerek yok, ben yönetime zaten haftalar öne bildirmiştim, ama çocuklara ağabeylik yapmak için kaldım. Benim görevim buraya kadardı. Ben görevimi bugün noktaladım" diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır ise ligde kaldıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, "Oyuncu ve teknik ekibimi kutluyorum. Ben 40 yıldır bu kulüpteyim. Zor bir süreçte aldığım görevi en iyi şekilde geri vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Kötü bir yıl geçirdik ama bu takımın gelecek yıl yine şampiyonluğun en iyi adayı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Levent Eriş'in açıklamaları

-Tekin İncebaldır'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN, ()

