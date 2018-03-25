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Mersin İdmanyurdu - Menemen Belediyespor: 1 - 3

STAT: Mersin Mustafa ERCAN / MERSİN, ) HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx) MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x) -  Emre Özyaylaz (x), Batuhan Yarbaş (x) (Dk. 62 Enes Samet Toprak (x), Bekir Can Sönmez (xx),...

Mersin İdmanyurdu - Menemen Belediyespor: 1 - 3

STAT: Mersin
Mustafa ERCAN / MERSİN, )
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan (x) -  Emre Özyaylaz (x), Batuhan Yarbaş (x) (Dk. 62 Enes Samet Toprak (x), Bekir Can Sönmez (xx), Mustafa Çiçekli (x) (Dk. 82 Mert Ünel (x), Mert Arabacı (x), Emin Kaan Gültekin (xx), Hüseyin Dalmış (x) Doğukan Ateş (xx). Emre Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş (x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram Olgun (xx), Cihan Can, (x), Mustafa Şen (x), Samet Günhan(x) (Dk. 60 Ozan Papaker (xx), Yasin Güreler (x), Mert Kula (x), Murat Erdemir (x), Semih Ceylan (x)(Dk. 26 Furkan Bayır (xx), Samet Ali Kaya (x), Kerem Bulut (x) (Dk. 72 Yıldıray Koçal (x)
SARI KARTLAR: Emre Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu) - Furkan Bayır (Menemen Belediyespor)

GOLLER: Dk. 47 Emir Kaan Gültekin (Mersin İdmanyurdu) - Dk. 28 Furkan Bayır, Dk. 73 Yıldıray Koçal, Dk. 78 Ozan Papaker (Menemen Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Menemen Belediyespor'a 1-3 mağlup oldu.

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