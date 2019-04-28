Mersin İdmanyurdu için kritik viraj

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () -



MERSİN’i uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra borçları nedeniyle Süper Amatör Lig’e kadar düşürülen Mersin İdmanyurdu, sezonun son maçında Erdemli Belediyespor'a kendi evinde 3-0 yenildi. Köklü kulübün kapanması gündeme gelirken, Başkan Şevket Varan, “Takımımızın geleceğine dair kararlar önümüzdeki günlerde alınacak” dedi.

Temelleri 1925 yılında atılan kırmızı-lacivertli ekip, sezonun son maçında Mersin Arena’da Erdemli Belediyespor’u ağırladı. Soyunma odasına 2 - 0 geride giden ev sahibi, sahadan da 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

94 yıllık tarihi kulübün kapanması gündeme gelirken, Kulüp Başkanı Şevket Varan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mersin İdmanyurdu’nun bir marka olduğunu vurgulayan Varan, “Yazacak, çizecek, söylenecek o kadar şey var ki, içimize attıklarımızın bir kısmını söyledik, kalanı da ilerleyen günlerde açıklayacağız. Sezon başından beri yaşatmak adına mücadele ettiğimiz takımımız bugün sezonun son maçına çıktı. Bu zorlu süreç de bize hizmet eden hocalarımıza, futbolcularımıza, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mersin İdmanyurdu’nun bu şehrin en büyük takımı olduğunu amatör ligde bile gösterdiler. Takımımızın geleceğine dair kararlar önümüzdeki günlerde alınacak” ifadelerini kullandı.



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