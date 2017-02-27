Mersin İdmanyurdu - Denizlispor maçının ardından

Denizlispor Antrenörü Feridun Şaban Yarkın, "Bu maç her iki takım için de önemliydi. Mersin İdmanyurdu'nun lige tutunması için çok önemli bir maçtı. Rakibimizin bizim karşımıza böyle dirençli bir şekilde çıkacağını biliyorduk. Maçı kazanmak için yapmamız gereken hamleleri, doğan sakatlıklardan dolayı erken yaptık. İkinci yarıdaki baskıları gol getirmeyince bir puan alarak ayrıldık. Şu süreçte artık her puan çok önemli. Bundan sonra içeride oynayacağımız 2 maçımızı kazanarak ligdeki hedefimizi üste taşımak istiyoruz" dedi.

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta ise, "Aldığımız puanlarla lige tutunduk. Bu maçı da yükselme maçı olarak görüyorduk. Buradan alacağımız 3 puanı hem taraftarımıza hem de yeni yönetimimize hediye etmek istiyorduk. Yaptığımız mücadele bu doğrultudaydı. İlk yarının son bölümlerinde pozisyon bulduk. Yan toplarla bulduk ama golü bulamadık. İkinci yarının son bölümlerinde istemememize rağmen takımımız çok geriye yaslandı. Biz genç bir takımız. Takımımızın kapasitesi belli. Biz de bunu istemiyorduk. Alacağımız 3 puanla yukarıdaki takımları yakalayacaktık. Artık bu önümüzdeki maçlara kaldı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Denizlispor Antrenörü Feridun Şaban Yarkın'ın konuşması

- Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta'nın konuşması

HABER-KAMERA: İBRAHİM MAŞE/ MERSİN, ()