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Mersin İdmanyurdu - Denizlispor : 0-0

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()- STAT : Mersin HAKEMLER : Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kısal (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx) MERSİN İDMANYURDU: Mıhaylov (xx)- Adulkadir (xx), Enes (xx), Serol (xx), Mıtrovıc(xxx),- Hakan (xx), Güven (x)(Dk.71 Kudbettin...

Mersin İdmanyurdu - Denizlispor : 0-0

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()-
STAT : Mersin
HAKEMLER : Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kısal (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)
MERSİN İDMANYURDU: Mıhaylov (xx)- Adulkadir (xx), Enes (xx), Serol (xx), Mıtrovıc(xxx),- Hakan (xx), Güven (x)(Dk.71 Kudbettin x), Nurullah (x), Tolga (x) (Dk,90 Ahmet ), Tita (xxx) (Dk.86.Mahmut), Pedrıel (x)
DENİZLİSPOR: Kaan (xx),- Kerem (xx), Alperen (x), Ömer (xx), Cenk (xx) (Dk.55 Taha x),- Burak (xx), Sankho (x)(Dk.35 Veli x), Kappel (xx), Ziya (xx),- Anıl (x) (Dk.Barış xx), Yasin (xx)
SARI KARTLAR: Nurullah, Mıtrovıc, Pedrıel (Mersin İdmanyurdu), Ömer (Denizlispor)
MERSİN İdmanyurdu sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı: 0-0

1'nci dakikada sol kanat çaprazında topa buluşan Yasin'in sert şutunu kaleci Mıhaylov son anda tokatladı, Enes tehlikeyi uzaklaştırdı.
11'nci dakikada ani gelişen konuk ekibin atağında savunmayı seri çalımlarla geçen Kappel'in sert vuruşunu kaleci Mihaylov son anda yatarak kornere çeldi.
19'ncu dakikada sağdan Tolga'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Tita'nın vuruşunu kaleci Kaan yatarak kontrol etti.
41'nci dakikada orta alana kadar çıkan Mersin savunmasından seken topla buluşan Kappel'in sağdan ara pasıyla ceza alanına giren Anıl'ın set şutu yan ağlarda kaldı.
44'ncü dakikada Güven'in pasıyla ceza alanı dışında buluşan Tita'nın bekletmeden sert şutunu kaleci Kaan yatarak kornere çeldi.
69'ncu dakikada Enes'i geçerken yere düşüp yeniden kalkarak arkaya kestiği tola buluşan Ziya ıska geçince takımını mutlak bir golden etti.
 79'ncu dakikada sağda Tolga'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Tita'nın yaptığı ortasında savunmanın arasından iyi yükselen Serol'un kafa vuruşu uzak direğin dibinden auta çıktı. Her iki takımın gol atma çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

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