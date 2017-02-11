Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Mersin İdmanyurdu - Boluspor soyunma odaları

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, "3 puanı son dakikada kaybettiğimiz için üzgünüz. Genel olarak son 15 dakika çok baskı yedik. Ondan 1 puanda aldığımız için önemli. Oyuncularımı kutluyorum....

Mersin İdmanyurdu - Boluspor soyunma odaları

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, "3 puanı son dakikada kaybettiğimiz için üzgünüz. Genel olarak son 15 dakika çok baskı yedik. Ondan 1 puanda aldığımız için önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Çok büyük mücadele örneği verdiler. Oyun disiplininden kopmadılar. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Bu puan kaybını önümüzdeki maçlarda telafi ederiz" dedi.
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Sonuç olarak istediğimiz sonucu alamadık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Maça da çok iyi başladık. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz gol buraya 3 puan almak için geldiğimizi yansıttı. Ancak akabinde duran toptan gol yedik. Rakiple ilgili yaptığımız analizlerde duran toplarda ve rakipten kazanmış olduğu toplarda çok etkililerdi. Genelde uzun top kullanarak çıkıyordu. Bunun bilincindeydik. Yemiş olduğumuz goller, bireysel hatalardan yapmış olduğumuz pozisyonlardan oldu. Son haftalarda bunu biraz fazla yapmaya başladık. Ama bugün puan kaybettik, ama takım olarak çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızın ikinci yarı göstermiş olduğu iyi niyet, istek ve arzu çok iyiydi. İki tane topumuz direkten döndü, iki topumuzu çizgiden rakibimiz çıkardı. Bazen sizler ne kadar isteseniz de top sizi istemiyor, futbol şansı sizin yanınızda olmuyor. Bir gün o da mutlaka olacaktır. Lig sonunda herkes hak ettiği yerde bitirir. Bizim hedefimizde ilk 6 içinde bitirmek. Ligi de ilk 6 içinde bitireceğiz” diye konuştu.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.