Mersin İdmanyurdu-Boluspor: 2-2

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, ()

STAT: Mersin

HAKEMLER: Mustafa Öğretmen (x), Muhammet Yumak (x), M.Ergin Gözütok (x)

MERSİN İDMANYURDU: Mıhaylov (xx)- Adulkadir (xxx), Enes (xxx), Gökhan (xx), Mıtrovıc (xxx), Nurullah (x), Güven (xx), Pedrıel (xxx)(Dk.75. Mahmut), Tita (xxx)(Dk.82 Hakan Olkan x), Tolga (x), Sinan x)(Dk.66.Emrah x)

BOLUSPOR: Erdi (x)- Fatih (xx)(Dk.81 Kadir x), Hakan Arslan (xx), Alim (xx), Dıarra (xx), Guido (xx), Abdulkadir Özdemir (xxx), Yusuf Emre (x)(Dk.59 Santos xx), Peepon (xx), Jansen (xxx), Te Vrede (xxx)

GOLLER: Dk.9 (kendi kalesine) Erdi, Dk.41 Pedriel (Mersin İdmanyurdu), Dk.2 Jansen, Dk.88 Abdulkadir Özdemir(Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Nurulah (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Mıtrovıc, Tita, Nurullah, Gökhan (Mersin İdmanyurdu), Diarra, Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

2'nci dakikada sağdan kazanılan serbest atışta Yusuf'un ceza alanına derinlemesine yaptığı ortasıyla savunmanın arasından iyi yükselen Jansen'in sert kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

4'ncü dakikada Tita'nın soldan yaptığı ortasıyla arka direkte buluşan Pedriel müsait durumda meşin yuvarlağı yandan dışarı atarak mutlak bir golü kaçırdı.

9'uncu dakikada Tita'nın sağdan kullandığı köşe atışı konuk ekibin kale önünü karıştırdı. Savunmadan seken top kaleci Erdi'nin eline çarparak filelerle buluştu: 1-1.

20'nci dakikada Gökhan'ın defansın arkasına indirdiği topla buluşarak ceza alanına giren Pedriel'in aşırtma vuruşunda top kaleci Erdi'de kadı.

30'uncu dakikada orta alan yakınlarında kazanılan serbest atışı kullanan Jansen'in sert şutunu kaleci Mıhaylov son anda kornere çeldi.

41'nci dakikada Tita'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Mıtrovıc'ın ceza alanına kestiği topu savunma oyuncusu Diarra'nın kalecisine kafayla verdiği geri pasıyla buluşan Pedriel, plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

62'nci dakikada Te Vrede'nin soldan ceza alanına girerek çaprazdan sert şutu kaleci Erdi'de kaldı.

64'ncü dakikada rakibi Poepon'a faul yapan Mersin İdmanyurdu'nda Nurullah ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70'inci dakikada Hakan Arslan'ın soldan yaptığı ortasına arka direkte iyi yükselen Te Vrede'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

78'nci dakikada Santos'un plase vuruşuna uzanan kaleci Mihaylov'un parmaklarından sekerek yan direkten döndü, Gökhan topu uzaklaştırdı.

85'nci dakikada Abdulkadir Göçer'in orta alan yakınlarından ceza alanına yaptığı derinlemesine pasıyla buluşan Te Vrede'nin sert kafa vuruşu yan direkten dönde savunma uzaklaştırdı.

88'inci dakikada Emrah'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Abdukadir Özdemir'in düzelterek çektiği sert şutta top ağlarla buluştu: 2-2.

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