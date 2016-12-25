Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: 1-0

Ali Ekber ŞEN / MERSİN; ()
STAT: Mersin
HAKEMLER : Sarper Barış Saka (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Abdullah Bora Özkaya (xxx)
MERSİN İDMANYURDU: Mıhaylov (xxx)- Abdulkadir (xx), Nurullah (xx), Gökhan (xxx), Mıtrovıc (xxx)- Güven (xx), Emrah (xxx), Tolga (x), Tita (xxx) (Dk.89 Ahmet) - Mahmut (xx)(Dk.72 Kudbettin x), Pedriel (xxx)(Dk.90+2 Sinan)
BANDIRMASPOR: Okan (x)- Ömer (xx), Serkan (xx), Souza (x), Özgür (xx), Sılva (xx)- Bahri Can (xx), Yiğit (xx), Feridun (xx) - Costa (x)(Dk.58.Furkan x), Atabey (xx)
GOL: Dk.39 Pedriel (Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Sılva, Furkan, Feridun, Souza (Bandırmaspor), Abdulkadir, Tolga, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)
TÜRKİYE 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu 11 hafta sonra Bandırmaspor'u yendi: 1-0.
9'ncu dakikada soldan Güven'in kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir'in ön direkten arkaya kestiği topla buluşan Tita'nın bekletmeden sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
36'ncı dakikada konuk ekibin ender atağında sol kanatta Sılva meşin yuvarlağı arkaya kesti, Yiğit'in bekletmeden sert vuruşunda top kaleci Mihaylov'un ayaklarından döndü savunma uzaklaştırdı.
39'ncu dakikada soldan Emrah'ın arka direğe kestiği topa yükselen Güven'in kafa vuruşunu kaleci Okan son anda köşeden çeldi Pedrıel sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
55'nci dakikada Sılva'nın sağdan Nurullah'ı geçerek arka direğe kestiği topla buluşan Atabey ıska geçince takımını mutlak bir golden etti.
63'ncü dakikada Tolga'nın sağdan ara pasıyla ceza alanı çaprazına giren Abdulkadir'in sert vuruşun da top yan ağlarda kaldı.
79'ncu dakikada Abdulkadir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında Güven'in vuruşu savunma kafalardan sekti, yakın mesafede Pedriel'ın vuruşunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.
Karşılaşma ev sahibi Mersin İdmanyurdu'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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