Mersin İdmanyurdu - Adana Demirspor 2-2

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, ()-

STAT: Mersin

HAKEMLER : Alper Ulusoy (xxx), Volkan Narinç (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx), - Abdulkadir (xx), Enes (xx), Gökhan (xx), Nurullah (xx), - Hakan (xx), Kudbettin (xx)(Dk.90.Emrah ), Mahmut (x)(Dk.72 .Sinan xx), Tita (x)(Dk.20.Bekir xxx)-Tolga (xx), Pedrıel (xxx)

ADANA DEMİRSPOR : Fevzi (x)- Göksu (xx)(Dk.80.Tufan x), Oğuzhan ( xx), Raspopovıc (xxx), Mehmet (xxx)- Alican (xxx), Queıroz (xx), Mustafa (xx)(Dk.89.Gbrıc), Berkay (xxx),-Geogre (xx)(Dk.46,Sercan x), Pote (xxx)

GOLLER : Dk.40.Pedrıel, Dk.74 Sinan (Mersin İdmanyurdu), Dk.48 Pote, Dk.69.Alican(Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Göksu, Berat, Fevzi (Adana Demirspor), Hakan, Tolga (Mersin İdmanyurdu)

TFF 1'inci Ligi'dne Mersin İdmanyurdu sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

6'ncı dakikada konuk ekibin soldan kazandığı köşe atışını kullanan Mustafa'nın ortasına savunmanın arasında iyi yükselen Raspopovıc'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

16'ncı dakikada Tita'nın ara pasıyla ceza alanına giren Hakan'ın, ayaklarına kapanan Fevzi topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

28'nci dakikada sağdan Abdulkadir'in kullandığı köşe atışında Pedrıel'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

40'ncı dakikada Pedrıiel'in sağdan ceza alanına kestiği topu kovalayan Tolga'nın vuruşu kaleci Fevzi'nin ayaklarından döndü. Yeniden topla buluşan Pedrıel düzelterek sert vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

43'üncü dakikada soldan Queırez'ın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Pote'nin sert şutu kaleci Yunus Emre'nin ayaklarından döndü.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle kapandı.

48'nci dakikada Berkay'ın soldan ceza alanına yaptığı ortasıyla buluşan Pote'nin kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.-

69'uncu dakikada soldan gelişen konuk ekibin ani kontra atağında Berkay'ın kale önüne kestiği topla buluşan Alican'ın vuruşunda ağlarla buluştu: 1-2.

74'nci dakikada sağdan Abdulkadir'in kullandığı ve savunma oyuncularının kafalarından seken topla buluşan Sinan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

84'ncü dakikada hakem kale arkasında ısınan Adana Demirsporlu Berak'a sarı kart gösterdi.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 tamamlandı.

FOTOGRAFLI