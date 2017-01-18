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Mersin'de Şimşek tesislerden ayrıldı

Mustafa İNSAN/MERSİN () Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek,  kulübün verdiği sözleri tutmadığını belirterek görevinden istifa etti. Kulüp Başkanı Ali Tekin ve As Başkan  Mahmut  Karak tesislerde yapılan görüşmelerin...

Mersin'de Şimşek tesislerden ayrıldı

Mustafa İNSAN/MERSİN ()

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek,  kulübün verdiği sözleri tutmadığını belirterek görevinden istifa etti.

Kulüp Başkanı Ali Tekin ve As Başkan  Mahmut  Karak tesislerde yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine Teknik Direktör Yusuf Şimşek,  mesajında  kulübün verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.  Şimşek yayınladığı mesajında  şu görüşlere yer verdi," 92 yıllık bu köklü ve kıymetli takıma ekibimle beraber büyük heyecan ve hevesle geldim. Geçmeişte de  yaptığımız gibi önemli başarılara imza atacağımıza inandım. Geldiğimde takımın olumsuz durumu her ne olursa olsun biz yinede inanarak yola çıktı. Fakat bana ve ekibime vaad edilenler maalesef yerine  getirilmedi. Tıkımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üznütü duymaya başladık. Yönetimimizin  transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa  Mersin İdmanyurdu'ndan ayrılma kararı aldım. Kısa sürede olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim."

Teknik direktör Yusuf Şimşek, ekibi ile birlikte tesislerden ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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