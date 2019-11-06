Mersin'de, Dünya Erkekler Bocce Kupası başladı

MERSİN'de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Kupası müsabakaları başladı.



Toroslar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Erkek Bocce Volo Kupası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Bocce Tesisleri'nde bugün oynanan müsabakalarıyla başladı. 9 Kasım'da tamamlanacak karşılaşmalarına ise 21 ülkeden 120 sporcu dereye girmek için mücadele edecek. Müsabakanın ilk gününde 5 sporcu ile şampiyona da yer alan Türk Milli Takımı, geleneksel çiftlerde Fas karşısında galibiyet elde ederek üstün başladı.



Turnuvayı izleyen Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyona hakkında şunları söyledi:



"Dünya büyükler Bocce Şampiyonası sabah seansı ile başladı. 21 ülkeden yaklaşık 120 sporcu organizasyonda yer alıyor. 6 ayrı oyunda oyuncular yarışıyor. Milli takımımızda şampiyona da 5 sporcu ile yer alıyor. Gelensel çiftlerde başlayan şampiyonada, milli takımımız Fas karşısında galibiyet elde ederek müsabakaya başladı. Ardından eşli çiftlerin oynadığı role oyunu oynandı. Role oyununda da milli takımımız 49 puanla iyi bir skor yakaladı. 2 tur daha koşacaklar. Bu iki turun toplamı ile ilk 8 belli olacak. Bu skor bizi 2’nci tura taşıyacaktır" dedi.



Milli Takımla hedeflerinin kürsüde yer almak olduğunu belirten Federasyon Başkanı Türkmen, "Yarışacağımız 6 kategoride kürsüye çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki iyi bir performans sergileyip sporcular finallerde altında alabilirler. Bunun için bekleyeceğiz ama öncelikle öncelikli hedefimiz kürsüde yer almak ve ülkemizi madalya töreninde ülkemizi temsil ediyor olmak öncelikli hedefimizdir" diye konuştu.



Türkiye’nin bocce de her geçen gün başarı grafiğini yükselttiğini kaydeden Mutlu Türkmen, "Geçen hafta sonu yapılan Kadınlar Dünya Kupası’nda Milli Takımımız muhteşem bir performans sergiledi ve Dünya Şampiyonu oldular. Bu Türkiye’de gelişen boccenin aslında en önemli göstergelerinden bir tanesidir. 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız okul sporlarına dahil etmesi ile birlikte Türkiye’de bocce inanılmaz derecede popüler bir hale geldi. 81 ilde okul sporlarında fiili olarak bocce yapılıyor. Bu havuzdan sıyrılan çocuklarımız önce kulüplere daha sonra da Milli Takımımıza geliyor. Bunun akabinde son yıllarda boccenin tüm kategorilerinde madalya kürsüsünde kendimize sıklıkla yer buluyoruz. Kadınların elde ettiği başarı bunun en önemli göstergesidir. Yapılan Bocce Şampiyonası'nda da inşallah kürsüde yer alarak bu başarılarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



