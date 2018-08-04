Mersin Büyükşehir Belediyespor Sasa Cado ile yeniden anlaştı

MERSİN, () - MERSİN'i Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsil eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 29 yaşındaki Sasa Cado ile yeniden anlaştı.

Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen turuncu-mavili ekip, geçen sezon Mersin Büyüykşehir Belediyespor formasıyla çıktığı 17 maçta 7.9 sayı, 2.8 ve 0.9 asist ortalamasıyla oynayan 1.78 boyundaki forvet Sasa Cado ile tekrar masaya oturdu.

Taraflar tüm konularda anlaşma sağlarken, Cado kendisini 1 yıllığına daha Mersin temsilcisine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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