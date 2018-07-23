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Mersin Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () MERSİN'i Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Ligi'nde temsil eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi, erkek basketbol takımının ligden çekildiğini duyurdu. Asbaşkan Hikmet Avşar, "Geçtiğimiz yıl bölgesel...

Mersin Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

MERSİN'i Türkiye Erkekler Basketbol 2'nci Ligi'nde temsil eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi, erkek basketbol takımının ligden çekildiğini duyurdu.
Asbaşkan Hikmet Avşar, "Geçtiğimiz yıl bölgesel ligde mücadele eden Selçuklu Belediyespor'u lig atlayarak birinci lige çıktı. Bu tamamen siyasi bir olaydır. Tepkimizi bu şekilde ortaya koyduk" dedi.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, 2002 yılından beri çeşitli liglerde mücadele eden erkek basketbol takımımızın faaliyetine yönetim olarak son verme kararı almış bulunmaktayız. Bunun nedeni ise; geçen sezon bizimle beraber aynı ligde dahi mücadele etmemiş olan ve bir alt ligde mücadele eden bir takımın 2 lig birden atlatılarak lige alınmış olmasıdır. Kulübümüze yapılan bu haksızlıktan dolayı geçen sene çekilme kararı almış fakat oyuncular ile yapmış olduğumuz anlaşmalar ve mağduriyetleri göz önüne alınarak uygulamaya geçilmemiştir. Yönetim olarak geçen yıl yaptığımız açıklamada bunu açıkça belirtmiştik. Bu nedenle erkek basketboluna yapılan yatırımın çok anlamlı olmadığını ve bu branştan çekildiğimizi kamuoyuna duyururuz" denildi.

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