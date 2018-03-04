Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 72-78

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ne 72-78 mağlup oldu.
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Musa kazım Çetin (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 6, Aija (xx) 4, Hartley (xxx) 30, Tuğba Oral 0 (x), Krystal (xx) 11, Deniz (xx) 9, Gülşah (xx) 8, Sasa (xx) 4,
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Pop (xxx) 27, Gardner (xxx) 20, Aisha (xx) 10, İlayda (xx) 6, Miray (xx) 6, Kardelen (xx) 6, Ayşe (xx) 3
1'İNCİ PERİYOT: 25-26
DEVRE: 43-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ne 72-78 mağlup oldu.