Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 70-71
İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()
SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Sami Özel, (xx) Ali Köseoğlu (xx) Nihat Çetin (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe (xx)6, Nilay (xx)9, Petronyte (xxx)23, Robinson (xx)12, Nevin (xx)5, Şeyma (xx)5, Henry (xx) 10,
Galatasaray: Pınar(xx)6, Cansu (xx)8, Işıl (xxx)20, Papova (xx)7, Jefferson (xx) 15, Anderson(xx)11, İnci (xx) 2, Vitola (xx) 2
1. PERİYOT: 22-20
2. PERİYOT: 37-44
3. PERİYOT: 47-60
SONUÇ: 70-71
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'a deplasmanda karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesporu 71-70 yendi.
Son periyotta başa baş geçen karşılaşmadan galip ayrılan Galasataray oyuncuları zaferi taraftarlarla paylaştı. Işıl Alben, taraftarlarla selfie çekti.