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Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bellona AGÜ Spor: 54-65

Onur ATIŞ / İZMİR, () SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Murat Ciner (xx), Abdullah Koputan (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nilay (xx)4, Farhiya Abdi (x)10, Robinson (xx)9, Petronyte (xxx)18, Nevin (xx)13, Fahriye (x),...

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bellona AGÜ Spor: 54-65

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Murat Ciner (xx), Abdullah Koputan (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nilay (xx)4, Farhiya Abdi (x)10, Robinson (xx)9, Petronyte (xxx)18, Nevin (xx)13, Fahriye (x), Şeyma (x) 
BELLONA AGÜ SPOR: Ayşegül (xx), Dubljevic (xxx)15, Gray (xxx)11, Sanders (xxx)7, Wauters (xxx)16, Dila (xx), Şaziye (xx)6, Gizem (xx)2, Wright (xx)8
1. PERİYOT: 9-17
DEVRE: 21-36
3. PERİYOT: 40-53
PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediye’yi 65-54 mağlup eden Bellona AGÜ Spor, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 önde önde tamamlayan Bellona AGÜ devreye de 36-21'lik avantajla girdi. Üstünlüğünü sürdürdüğü üçüncü periyodu da 50-43 kazanan Kayseri ekibi yarı finale kaldı. Bellona AGÜ, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe maçının galibiyle mücadele edecek.

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