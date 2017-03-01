Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bellona AGÜ Spor: 54-65

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Murat Ciner (xx), Abdullah Koputan (xx)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nilay (xx)4, Farhiya Abdi (x)10, Robinson (xx)9, Petronyte (xxx)18, Nevin (xx)13, Fahriye (x), Şeyma (x)

BELLONA AGÜ SPOR: Ayşegül (xx), Dubljevic (xxx)15, Gray (xxx)11, Sanders (xxx)7, Wauters (xxx)16, Dila (xx), Şaziye (xx)6, Gizem (xx)2, Wright (xx)8

1. PERİYOT: 9-17

DEVRE: 21-36

3. PERİYOT: 40-53

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediye’yi 65-54 mağlup eden Bellona AGÜ Spor, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 önde önde tamamlayan Bellona AGÜ devreye de 36-21'lik avantajla girdi. Üstünlüğünü sürdürdüğü üçüncü periyodu da 50-43 kazanan Kayseri ekibi yarı finale kaldı. Bellona AGÜ, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe maçının galibiyle mücadele edecek.



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