Mersin BŞB - BOTAŞ: 57-74

Mustafa ERCAN / MERSİN ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Turgut Işık ( xx), Hüseyin Çelik (xx)
MERSİN BŞB: Asena Yalçın (x) 2, Burcu Çiğil (x), Melis Talay (x) 3, Dürdane Gülşah Gümüşay (x), Gintare Petronyte (xxx) 20, Yvonne Marche Anderson (x) 5, Sasas Cado (x), Ashley Janeen Walker (xxx) 27
BOTAŞ: Claudia Monica Coic (xxx) 16, Olcay Çakır Turgut (xx ) 15, Melis Gülcan (xx) 10, Büşra Akbaş (xx) 11, Kübra Erat (x) 3, Tijana Krivacevic (x) 5, Aylin Darınç (x), Elizabeth Olatalo Williams (xx) 14
1'İNCİ PERİYOT: 14-18
İLK YARI: 27-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-53
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 74-57 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
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