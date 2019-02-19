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Mersin BŞ. Belediyespor, Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi mağlup edip yükselişini sürdürmek istiyor. Ligde çıktığı 19 müsabakanın 7'sini...

Mersin BŞ. Belediyespor, Fenerbahçe maçını kazanmak istiyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi mağlup edip yükselişini sürdürmek istiyor.
Ligde çıktığı 19 müsabakanın 7'sini kazanarak 31 puanla 5'inci sırada yer alan Mersin temsilcisi, cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Turuncu-mavili ekibin kozu, 19 maçta 364 sayı bulan Gintare Petronyte olacak. 16 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldığı maçların ardından 35 puanla 2'nci sırada bulunan Fenerbahçe ise 15 karşılaşmada çemberi 286 kez gören Kelsey Plum ile sayı arayacak. Fenerbahçe karşısına galibiyet parolası ile çıkacaklarını belirten Genel Menajer Melahat Aydın, müsabakanın zor geçeceğini dile getirerek, iyi bir performans gösterip parkeden mutlu ayrılmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu bildiklerini ve tüm hazırlıkların buna göre sürdürüldüğünü ifade eden Aydın, "Takımımıza güveniyoruz. Kıran kırana geçecek bu maçı kazanabilecek güçteyiz" dedi.
Taraftarın bu maçta önemli bir etkin olacağını kaydeden Aydın, herkesi bu önemli maçta takıma destek vermeye davet etti. Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 14:00'te başlayacak.

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