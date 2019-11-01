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Mersin, Bocce Dünya Şampiyonası’na hazır

MERSİN`de yarın başlayacak olan Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı...

SPOR 01.11.2019, 13:52
MERSİN`de yarın başlayacak olan Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Bocce Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. 2-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Kadınlar Bocce (Volo) Dünya Kupası müsabakalarına toplam 12 ülkeden 36 kadın sporcu katılım sağlayacak. Erkekler Bocce (volo) Dünya Şampiyonası'na ise 23 ülkeden 120 sporcu katılacak. Ülkelerden gelen delegasyonla birlikte Toroslar, 250 kişiyi ağırlayacak.

Büyük heyecana sahne olacak şampiyonanın basın toplantısında son hazırlıklara dair bilgiler verildi. Toplantıya, Toroslar Belediyesi Genel Sekreteri Adnan Baş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce (volo) Genel Sekreteri Pascal Hernandez, Turnuva Direktörü Henry Eskalya, Bocce Milli sporcular Mehmet Can Yakın ve İnci Ece Öztürk katıldı.

MİLLİLER TURNUVAYA SERİ BAŞI OLARAK KATILIYOR

Toplantıda ilk olarak konuşan Milli sporcu Mehmet Can Yakın, bocce sporuna 2012’de Mersin’de başladığını ve milli takıma kadar yükseldiğini söyledi. 2018 Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonu İnci Ece Öztürk ise, “Çok genç bir takım olmamıza rağmen kısa sürede elde ettiğimiz başarılarla takdir kazanmış bir takımız. 2018 Akdeniz Oyunları ülkemiz adına ilkleri gerçekleştirdik. Bu başarılar bizim turnuvaya Avrupa Kıtası birincisi olarak katılmamızı sağladı. Seri başı olarak katılıyoruz. Bu avantaj bizi umutlandırıyor. Turnuvaya çok iyi hazırlandık. Turnuvayı çok iyi sonuçlandıracağımıza inanıyorum” dedi.  

KITALARIN EN İYİLERİ YARIŞICAK

Uluslararası Bocce (volo) Genel Sekreteri Hernandez de, Mersin’de kadınlar ve erkekler olmak üzere iki farklı şampiyonanın yapılacağının bilgisini verdi.

Turnuva Direktörü Henry Eskalya da bütün sporculara başarı dileklerini sunarak, 2013’te Mersin’in ev sahipliği yaptığı organizasyonun hafızalardan silinmediğini söyledi.

HAZIRLIKLAR 6 AYDA TAMAMLANDI

Türkiye’de belli spor dallarının dışında diğer branşların yeteri kadar ilgi görmediğini ifade eden TBBDF Başkanı Türkmen, “Sportif başarının yolu genel bir farkındalık oluşturmaktan geçiyor. Katılımcı sayısı arttırılmalı. Fransa’da yapılması planlanan bir organizasyondu ancak onlar bir takım sorunlar yaşayınca biz üstlendik. 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlıklarımızı tamamladık. Burada peş peşe yapılacak iki organizasyon bir ilk olma özelliği taşıyor. Mersinlilerin desteği ile hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da Akdeniz Oyunları'ndan sonra Mersin’de önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Toroslar Belediyesi Genel Sekreteri Adnan Baş ise, Toroslar Belediyesi olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

 

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