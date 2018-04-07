Merseyside derbisinde kazanan yok

Everton - Liverpool: 0-0

İSTANBUL,()

İngiltere Premier Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Goodison Park'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremezken, özellikle ev sahibi ekip son dakikalarda net gol şanslarından yararlanamadı. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye Everton formasıyla ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Everton 41 puana yükseldi ve 9'uncu sıradaki yerini korudu. Deplasman ekibi Liverpool ise 67 puan olurken, maç fazlasıyla 3'üncü sırada bulunuyor.

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