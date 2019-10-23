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Merkezefendi Basket'te seri sürecek
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Merkezefendi Denizli Basket, bu hafta evinde Yalovaspor'u da yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Rakibini cuma günü Pamukkale...
SPOR 23.10.2019, 16:02
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Merkezefendi Denizli Basket, bu hafta evinde Yalovaspor'u da yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.
Rakibini cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ağırlayacak Denizli ekibinde antrenör Şahin Ateşdağlı, "Yalovaspor da bizim gibi ligde 2'de 2 yaptı. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu yılki hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek. Daha sonra da çıkabildiğimiz en yüksek yerde bu ligi tamamlayabilmek. Liderlik koltuğundayız. Önemli olan sezon sonu orada olabilmek. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum" diye konuştu..
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