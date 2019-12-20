Menemenspor yerini sağlamlaştıracak
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak Play-Off hattına giren Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçını kazanıp yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik direktör Cenk Laleci,...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de son 9 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak Play-Off hattına giren Ekol Göz Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçını kazanıp yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk 6 yolunda Bursaspor'un direkt rakipleri olduğunu belirterek, "Rakibimizde teknik ekip değişikliği oldu. Bizimle oynayacakları maça çıkış gözüyle bakacaklar. Ligde her maç zor. Önlemlerimizi alacağız. Şu an istediğimiz konumdayız ve tek hedefimiz yerimizi sağlama alabilmek. Bu yüzden Bursaspor karşılaşması bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde Play-Off için mücadele eden rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açarız" diye konuştu.
Menemenspor'da sarı kart cezalısı golcü Hüseyin mücadelede forma giyemeyecek. Bursaspor, hafta içinde Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirmişti.
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